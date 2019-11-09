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Гончарук: Олигархи сейчас имеют минимальное влияние на украинскую власть

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  • 9.11.2019, 13:59
Гончарук: Олигархи сейчас имеют минимальное влияние на украинскую власть
Алексей Гончарук

Такого еще не было за все время независимого украинского государства.

Олигархи еще никогда не имели так мало влияния на украинскую власть, как сейчас, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает nv.ua.

«Я считаю, что многие из этих людей хотели бы, чтобы все считали, что у них есть огромное влияние на правительство, парламент и президента. Я уверен в том, что так мало влияния, как имеют эти граждане сейчас, они не имели никогда», — сказал он на Киевском международном экономическом форуме.

Гончарук подчеркнул, что на него лично не влияет ни Ринат Ахметов, ни Игорь Коломойский.

«Я уверен в том, что президент — самостоятельный человек и не управляется SMS ни с одной из сторон. Я уверен, что влияние олигархов и в медиа также будет постепенно уменьшаться, но за один день это сделать невозможно», — резюмировал Гончарук.

Ранее временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что особое беспокойство вызывает влияние олигарха Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского.

По словам посла, он не раз высказывал свое беспокойство по этому поводу в разговорах с Зеленским и его командой.


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