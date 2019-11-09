Фотофакт: Команда «Европейской Беларуси» на встрече на площади Свободы 9.11.2019, 14:16

Фото: «Наша Ніва»

Координатор гражданской кампании призвал собраться на Октябрьской площади 15 ноября в 18.00.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Команда «Европейской Беларуси» приняла активное участие во встрече на площади Свободы. Об этом в «Фейсбуке» написал кандидат от «Европейской Беларуси» Валерий Бычковский.

«У ратуши в поддержку блогера NEXTA», — написал он.

Напомним, что координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади.

«Друзья, меня зовут Евгений Афнагель, я хотел бы от себя поблагодарить Степана за классный фильм. Несколько тысяч человек, которые собрались на этой площади. Спасибо вам. Фильм посмотрели два миллиона белорусов. Никогда в истории Беларуси столько людей не смотрели документальный фильм за такое количество времени. Это рекорд. От лица кампании «Европейская Беларусь», которую я представляю, предлагаю собраться через неделю, 15 числа, на Октябрьской площади Минска, в 18:00. Сделаем так, чтобы на Октябрьской площади было не пару тысяч человек, а намного больше. Я знаю, что все вместе мы можем это сделать. Ни властям, которые боятся нас, нас не остановить. Они думали, что колонки не будет — она есть. Они думали, что мы не покажем выступление Степана — вы все его видели. И мы соберемся на Октябрьской площади. Спасибо, Минск. Жыве Беларусь!» - заявил Евгений Афнагель.

Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.