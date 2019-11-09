Индия усомнились в возможностях российских С-400 4 9.11.2019, 14:24

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«Уникальные» характеристики ЗРК, скорее всего, являются фейком.

Российская С-400 «Триумф» считается «самой совершенной зенитной ракетной системой (ЗРС) в мире», поскольку по своим заявленным технико-техническим характеристикам (ТТХ) и экономичности превосходит западные аналоги, однако ни разу не прошла проверку в условиях реального боя, пишет The Times Now (перевод — lenta.ru).

«У России был шанс продемонстрировать возможности систем С-400, размещенных в Сирии в апреле 2018 года, против американских ракет Tomahawk, но страна воздержалась от этого», — утверждается в публикации индийского издания. Согласно The Times Now, введение С-500 «Прометей» изменит позиции С-400 «Триумф» на мировом рынке.

В октябре заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков предупредил, что возможная продажа С-400 «Триумф» саудитам может привести к утечке технологий.

В том же месяце приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation (США) Стивен Буччи заявил, что американская система противоракетной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot «предназначена для остановки высоко летящих реактивных самолетов и крупных баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить» таким комплексом.