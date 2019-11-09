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Респект

  • 9.11.2019, 14:45
Респект
Фото: «Радыё Свабода»

Почему встреча на площади Свободы стала важным событием.

«То, что Степан Светлов на этот тест пошел, у меня вызывает уважение. Его троллили и мудрые аналитики, и коллеги-блоггеры - ну а что дальше, а во что ты способен конвертировать свои бешеные цифры просмотров, а слабо продемонстрировать? Одни скажут - повелся, другие - принял вызов. А не слабо оказалось», — пишет в статье на «Радыё Свабода» Юрий Дракохруст, комментируя вчерашнюю встречу зрителей фильма NEXTA на площади Свободы в Минске.

«Политика-NEXTA пока поздравлять с большой победой не приходится, но как человеку Степану респект», — пишет журналист.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.


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