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Польша нанесла мощный удар по газовой системе РФ

  • 9.11.2019, 14:51
Польша нанесла мощный удар по газовой системе РФ

Что известно о деле польского регулятора против строительства «Северного потока-2».

Польский антимонопольный регулятор UOKIK оштрафовал партнера российского "Газпрома", французскую компанию Engie Energy, на 172 миллиона злотых, это более 40 миллионов евро.

Об этом сообщило издание BiznesAlert. Сейчас польское управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей анализирует, нарушали ли "Газпром" и финансовые партнеры "Северного потока-2" законодательство о конкуренции, сообщает 24tv.ua.

Пока UOKIK накажет зарегистрированную в Швейцарии компанию Engie Energy за отказ от сотрудничества.

"Мы попросили у компании документы и данные по контрактам, заключенным с "Газпромом". Компания упорно и безосновательно отказывалась предоставить нам запрашиваемые документы и материалы", – сообщил президент UOKIK Марек Нехцял.

Польский регулятор жалуется, что такие действия Engie Energy вызвали значительную задержку в изучении вопроса строительства газопровода "Северный поток-2".

К слову, в то же время в Польше рассматривают дело против самого трубопровода.

Что известно о деле польского регулятора против строительства "Северного потока-2"?

В Польше дело открыли еще в мае 2018 года. Причиной расследования стало то, что строительство трубопровода начали без предварительного согласования с антимонопольным органом Польши.

Согласно местному законодательству, UOKIK может наложить на компанию штраф, который составляет до 10% от оборотов компании в год перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Что известно о "Северном потоке-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который протекает в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.


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