Украинцы верят в чудеса Сергей Фурса, liga.net

9.11.2019, 15:09

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Когда-то в будущем упадет много Берлинских стен.

Всех так впечатлила социология из ЛДНР, как будто можно было ожидать чего то другого. Ну вот право слово, люди, где ваше критическое мышление? Других вариантов социологии просто не могло бы быть. Это также очевидно, как тот факт, что солнце встает на Востоке, а Путин ведет гибридную войну. Другие варианты социологии - это чудо. Хотя да, украинцы ведь верят в чудеса....

И да, пора признать такую реальность. И в рамках этой реальности действительно для не оккупированной части Украины, для суверенитета Украины, лучшим выходом является замораживание конфликта. Это плохое решение для жителей Донецка и Луганска. Но, смотря на социологию, я не понимаю, почему мы должны искать хорошее решение для них? Сейчас это просто невозможно.

Когда-то в будущем, когда упадет новая Берлинская стена, много новых Берлинских стен, настроенных обитателями Кремля, мы сможем предложить решение жителям этих регионов. Только тогда мы сможем сделать их жизнь лучше не за счет того, чтобы сделать хуже нашу жизнь. Тогда эти регионы снова попадут под контроль суверенов, там будет вестись просветительская работа и только спустя лет пять проведут выборы. Когда выветриться из головы пропаганда русского мира. Не раньше.

А пока - замороженный конфликт есть лучшим решением для нас. И для них в долгосрочной перспективе тоже. Потому что потом, когда упадут стены, мы должны иметь возможность им помогать. Если мы будем их интегрировать на условиях Путина сегодня, то такой возможности у нас просто не будет. Мы объединимся в бедности и будем жить несчастливо до конца своих дней. Просто бедность в ордло станет чуть менее очевидной, а у нас чуть более. Это, как если вас двое высоко в горах, и один из вас нуждается в медицинской помощи. Вы должны идти за этой помощью, а не сидеть рядом и умирать вместе.

Поэтому мы и должны заморозить конфликт. Но только не выходя из Минских соглашений, а оставаясь в них. Ведь только минские соглашения обеспечивают санкции против России. И именно санкции приближают тот момент, когда рухнут стены. Берлинская стена была разрушена потому, что СССР был банкротом и попал в зависимость от западных кредиторов. И уже не мог сопротивляться. Новые стены, которые империя понастраивала в Украине, Молдове, Грузии рухнут тоже, только под тяжестью экономики. А для этого нужны санкции.

Мы должно заморозить конфликт, не выходя из минских соглашений, а оставаясь в них. И для этого надо просто перестать искать болезненные компромиссы. Минские соглашения подписывались не для того, чтобы быть выполненными, и они идеально подходят для того, чтобы остаться только на бумаге. Украине достаточно просто жестко требовать выполнения условий по безопасности перед политической частью и все. Россия на это не пойдет.

Надо признавать реальность. Какой бы болезненной она не была. И надо принимать ответственные решения. Какими бы непопулярными они не были. Так была разрушена Берлинская стена 30 лет назад. Так, рано или поздно, будет разрушена и эта. Но берлинская стена простояла 40 лет. И тут нет места для спешки. Если мы будем спешить, мы однажды обнаружим себя уже за стеной. Не с той стороны, с которой хотелось бы.

Сергей Фурса, liga.net