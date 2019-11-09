Ольга Николайчик: Мы круто замутили и будем вместе менять власть! 4 9.11.2019, 15:20

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«Европейская Беларусь» показала, что она современная и актуальная гражданская кампания.

Об этом в «Фейсбуке» написала кандидат от гражданской кампании «Европейская Беларусь», режиссер и активистка Ольга Николайчик:

«Здесь почти все наши кандидаты в депутаты и наша крутая, современная, актуальная гражданская кампания «Европейская Беларусь»! Мы показали - «выборов» у Лукавого нет!

Выборы власть у нас украла!

Но у нас есть выбор - будем вместе менять власть! Присоединяйтесь к нам - мы лучшие!

15 ноября, Октябрьская площадь, 18:00.

Мы круто замутили вместе с NEXTA! И будущее Беларуси - за нами. Жыве Беларусь!»

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.