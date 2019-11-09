Жители Нур-Султана вышли на митинг за реформу политической системы 9.11.2019, 15:28

Фото: RFL/RL

Акцию организовало движение Respublika.

В столице Казахстана Нур-Султане несколько десятков человек вышли на санкционированный митинг за реформу политической системы страны — за переход от президентской республики к парламентской. Акцию организовало движение Respublika, передает currenttime.tv.

Участники принесли плакаты с лозунгами "Политическая модернизация", "Парламентская республика", "Нет попранию прав". В руках одного из лидеров движения Respublika Бэллы Орынбетовой был плакат, призывающий освободить из тюрьмы Макса Бокаева – атырауского активиста, который признан правозащитниками политическим заключенным (его приговорили в 2016 году к пяти годам тюрьмы после организации митинга против правительственной земельной реформы).

"Чтобы не было политических заключенных, должны быть независимые ветви власти. Сейчас у нас три ветви власти служат одному человеку. Нам нужны реформы избирательной системы, правоохранительной системы", – сказала Орынбетова на митинге.

Участники акции также потребовали соблюдать права человека, провести реформу полиции, обеспечить верховенство права и переход к реальному местному самоуправлению. Они высказались за освобождение людей, которых правозащитники относят к политическим заключенным.

Казахская служба радио Свобода вела прямую трансляцию с акции: