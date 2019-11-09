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«Мы что, живем в резервации?»

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  • 9.11.2019, 15:48
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«Мы что, живем в резервации?»

У жителей Горок есть претензии к властям.

"Меня интересует тема уличного освещения в Горках. Если можете, узнайте в администрации города об этом, – написал в своем письме в редакцию horki.info житель города. – Иногда езжу на поезде Коммунары – Брест и вижу, что Орша в огнях (ночью даже видно из Горок), светится Яново-Полесский и Дрогичин. Про Пинск, Барановичи и говорить не буду! У нас же уличное освещение включается утром в 6:15 и горит до 8:00. Вечером выключается около 00:00. Получается, мы живем, как в резервации – всем спать! Где-то люди, а в Горках нелюди".

После этого письма журналисты побывали в разных районах города, поговорили с прохожими. Парни и девушки говорили, что по ночам в Горках все равно некуда ходить. После 00:00 жизнь в нашем городе замирает. А если кому из кафе неуютно возвращаться или надо сесть на ночной поезд, то всегда можно вызвать такси.

Люди среднего возраста пожимали плечами.

– Выключая освещение по ночам, город экономит деньги. Вы же знаете, что их у нас вечно не хватает? Да и кому светить ночью? Обычно люди в это время спят, – эмоционально отреагировала на вопрос женщина лет пятидесяти.

Правда, несколько прохожих высказались за то, что ночью уличное освещение должно работать, как во многих других городах.

Несколько лет назад журналисты подробно писали о проблемах, связанных с ночной темнотой на улицах Горок. Тогда в некоторых районах города, в основном в частном секторе, не хватало фонарей. Весной и осенью там было темно не только ночью, но и по вечерам, когда надо возвращаться с работы и школы. Постепенно эту проблему администрации города удалось решить. Где-то фонари обновили, где не хватало – добавили новые.

Тогда на вопрос о ночном освещении города после полуночи чиновники поясняли, что свет выключается в целях экономии.


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