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Уведомление о проведении встречи на Октябрьской площади подано в Мингорисполком

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  • 9.11.2019, 16:01
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Уведомление о проведении встречи на Октябрьской площади подано в Мингорисполком

Встреча с избирателями пройдет 15 ноября, начало - в 18.00.

Место проведения — площадка на Октябрьской площади на территории Старовиленского избирательного округа №105. Оно указано в списке разрешенных для проведения агитационных пикетов и встреч с избирателями мест в решении Мингорисполкома от 3 октября 2019 года №3090.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Уведомление о проведении встречи с избирателями было подано кандидатами в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» и их доверенными лицами.

Напомним, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель выступил на встрече, которая прошла вчера на площади Свободы и призвал собраться вновь 15 ноября в 18.00 на легальном митинге на Октябрьской площади.

- Друзья, меня зовут Евгений Афнагель, я хотел бы от себя поблагодарить Степана за классный фильм. Несколько тысяч человек, которые собрались на этой площади. Спасибо вам. Фильм посмотрели два миллиона белорусов. Никогда в истории Беларуси столько людей не смотрели документальный фильм за такое количество времени. Это рекорд. От лица кампании «Европейская Беларусь», которую я представляю, предлагаю собраться через неделю, 15 числа, на Октябрьской площади Минска, в 18:00. Сделаем так, чтобы на Октябрьской площади было не пару тысяч человек, а намного больше. Я знаю, что все вместе мы можем это сделать. Ни властям, которые боятся нас, нас не остановить. Они думали, что колонки не будет — она есть. Они думали, что мы не покажем выступление Степана — вы все его видели. И мы соберемся на Октябрьской площади. Спасибо, Минск. Жыве Беларусь! - заявил Евгений Афнагель.

Как известно, избирательная кампания по выборам в «парламент» продолжится до 17 ноября.


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