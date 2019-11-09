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Поднимаем настроение: Восемь осенних фильмов на разный вкус

  • 9.11.2019, 16:28
Поднимаем настроение: Восемь осенних фильмов на разный вкус

Иногда осенью хочется посмотреть что-то согревающее и поднимающее настроение.

В интернете столько подборок фильмов «на осень», что из них самих сложно выбрать. «Брестская газета» подобрала восемь не однотипных фильмов, в каждом из которых есть тематическая изюминка, но все идеально подходят для осеннего просмотра. В конце – небольшой сюрприз.

Книжный: «Вам письмо»

Если для вас осень без книги – не осень, то вас порадует старый добрый фильм 1998 года, в котором очень много книг. Кэтлин, владелица уютного книжного магазинчика, и Джо, только что открывший рядом сетевой книжный супермаркет, анонимно переписываются через интернет. Хотя в жизни они – жесткие конкуренты и представители совершенно разных типов мышления. Любовь и соперничество – вечная тема. Кстати, сама история стара как Голливуд: «Вам письмо» – один из ремейков рождественской комедии «Магазинчик за углом» 1940 года. Кроме книг, в фильме много теплого света, джазовой музыки, потрясающей мимики и древних компьютерных интерфейсов. Но самое милое – тот момент, когда два жителя Нью-Йорка практически начинают разговаривать фразами из «Гордости и предубеждения». Пересмотреть это фильм в холодную погоду – как выпить чая с имбирем и корицей.

Солнечный: «Спасибо, папа»

Когда за окном совсем уж серо, что может быть лучше, чем увидеть солнечный Кавказ? Комедия «Спасибо, папа» рассказывает об успешной жительнице Нью-Йорка, которая уже почти забыла, что провела раннее детство в маленькой Армении. Там у нее остались родственники, в том числе отец. И конечно, на девушку сваливается состояние – отец перед смертью завещает ей большие деньги, но при одном условии – она в течение месяца должна выйти замуж за человека с редким именем Баргевос, который, как становится известно, на всю Армению один. Поиски не из легких, но что, если он еще и не согласится? Тоже небезызвестный сюжет, но он гарантирует кучу уморительных приключений.

Сказочный: «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Серия о Гарри Поттере – вообще очень осенние фильмы: каждый раз, кроме последней части, действие начинается с началом учебного года. Четыре фильма из восьми вышли в прокат в ноябре. Но «Узника Азкабана» стоит пересмотреть за один только вид Гарри, Рона и Гермионы, выглядывающих из-за огромных тыкв. Кроме того, этот фильм необычайно хорош и пронзителен. Обретение родственника и друга, которого, впрочем, скоро предстоит снова потерять, возможность отмотать время назад и изменить события – все это наводит на размышления о законах жизни, которые иногда лучше, чем в сказке, и не выразишь.

Домашний: «Маленькие женщины» 1994

Экранизация классического романа Луизы Мэй Олкотт о временах Гражданской войны в США. История взросления четырех юных сестер из семьи Марч в непростых условиях, первой любви, надежд и разочарований. Роман экранизировался несколько раз, но версия 1994 года удалась особенно хорошо и номинировалась на «Оскар». Здесь снимались знаменитые в будущем актрисы: Вайнона Райдер, Кирстен Данст. Фильм получился остроумным пересказом известной истории, а не «детским кино». Актерский ансамбль сумел передать дух американской семейственности и теплую атмосферу. Отлично подойдет для просмотра всей семьей.

Задушевный: «Мосты округа Мэдисон»

Хотя действие происходит на фоне знойных пейзажей Айовы, этот фильм лучше всего смотреть осенью. Ведь он почти полностью состоит из диалогов! Франческа, родом из Италии, живет с мужем и детьми на ферме в сонной американской глубинке, но втайне томится тоской по большому миру. В ее жизни появляется известный фотограф Роберт, приехавший сделать фото знаменитых мостов округа Мэдисон. Роберт – «гражданин мира», не имеющий дома вообще. Фильм показывает столкновение образов жизни, и, вопреки ожиданиям, для Роберта знакомство с повседневностью Франчески становится едва ли не большим шоком, чем для нее – его рассказы о других континентах. Фильм оставляет достаточно пространства, чтобы зритель сам делал выводы о поступках и мотивациях героев.

Английский: «Золотой век» 2007

Британия – особый вид эстетики. Ее жителям приходится день ото дня бороться с серостью, и они это делают успешно, в частности, снимая красочные исторические драмы. «Золотой век» рассказывает о правлении королевы Елизаветы I в период англо-испанской войны: победе над Непобедимой армадой, столкновении «холодной» королевы и авантюриста сэра Уолтера Рэли. Это продолжение фильма «Елизавета» 1998 года, также с Кейт Бланшетт в главной роли. Хотя создали фильма не слишком заботились об исторической достоверности (а кто, собственно, о ней сейчас беспокоится?), фильм стоит смотреть ради прекрасных костюмов – за них он получил «Оскар» – и актерской игры. Съемки проходили в Лондонском Тауэре, Кембридже и старинных соборах.

Интеллектуальный: «Умница Уилл Хантинг»

История, заглядывающая в глубины человеческой души. 20-летний гений Уилл Хантинг отказывается применять свои феноменальные способности и работает уборщиком в университете. Только угроза тюрьмы после драки заставляет его пойти на сотрудничество с профессором Ламбо и посещение психотерапевта. Справиться с дерзостью Уилла может только один психолог – Шон Мэгуайр в исполнении Робина Уильямса, который не один раз сыграл человека, находящего ключ к сердцам молодых. Но общение приобретает неожиданные обороты как для пациента, так и для врача. Осознание своего прошлого мастерски проиграно в этом фильме. Его трудно смотреть без слез. Фильм получил два «Оскара».

А вот и сюрприз! Белорусский: «Киндер-Вилейское привидение»

Да, «Беларусьфильм» тоже снял что-то, что можно посмотреть осенью. В старый особняк в Вилейском районе приезжает сумасшедшая семейка продюссера Константина, успешного с виду человека, хотя на деле – не очень. Череда провалов и неспособность платить по счетам заставила его увезти семью в такую глушь. Но и здесь он не теряет оптимизма, намереваясь создать шикарный парк аттракционов «Киндер-Виль». Однако в борьбу с Костей вступает призрак его далекого предка, не менее упрямого и тщеславного, чем он сам. Хотя в фильме куча наивностей и мультяшной графики, он и смешной, и атмосферный. Много старины, песни под гитару, а главное, ощущение, что и в белорусской глубинке может происходить что-то неординарное, – как раз то, что надо. Основой сюжета стала переложенная новелла Оскара Уайльда «Кентервильское привидение».


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