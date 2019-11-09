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Правитель из прошлого

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  • Майкл Наки, «Эхо Москвы»
  • 9.11.2019, 16:38
  • 1,481
Правитель из прошлого
Фото: Getty Images

Путин сейчас даже не смог бы найти работу в России.

Я только напомню вам, что Путин никогда не видел «Википедию». Он не пользуется интернетом. И даже не представляет, что это такое. Это в сериале «Холивар» Лошака хорошо показано. То есть буквально россиянами правит (да-да, именно правит, давайте не обманывать себя) человек из другого мира. Гость из прошлого.

Ну просто вспомните все ваши взаимодействия с интернетом за последние два десятилетия и осознайте, что ВВП всех их не имел. Как недавно заметила одна из слушательниц в комментариях, Путин сейчас даже не смог бы найти работу в России 2019. Ну просто потому что нельзя жить в современном мире и игнорировать интернет.

Я понимаю, что для многих это дикая банальность, но я задумался об этом на прошлой неделе. То есть даже не классово, не с позиции чекист/не чекист, а просто человек, который проигнорировал последние 20 лет развития человечества (потому что большая часть этого развития шла рука об руку с интернетом), управляет страной, принимает законы про этот самый интернет и теперь вот «Википедия» ему не понравилась, которую он никогда не видел.

Майк Наки, «Эхо Москвы»


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