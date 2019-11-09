Видеофакт: О чем говорила молодежь на встрече на площади Свободы 9.11.2019, 16:50

Фото: «Радыё Свабода»

Молодые белорусы резко высказались о волнующих их проблемах.

В Минске 8 ноября самый популярный блогер в Беларуси NEXTA провел встречу с подписчиками. Во время акции молодежь активно высказывалась о проблемах, которые беспокоят сегодня белорусов: АЭС, белорусский язык, «выборы», новый закон про отсрочку от армии, передает «Радио Свобода».

Говорили и о том, почему молодежь массово уезжает из страны.

Отметим, что координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.