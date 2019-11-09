Личка может стать третьим иностранным специалистом, завоевавшим золото чемпионата Беларуси 9.11.2019, 17:08

Это случится, если брестское футбольное «Динамо» станет чемпионом Беларуси.

Если брестское "Динамо" станет чемпионом Беларуси (а к этому собственно дело и идет), то главный тренер динамовцев чех Марцел Личка окажется третьим иностранным специалистом, выигравшим белорусское золото, пишет pressball.by.

До чеха это удавалось сербу Владо Петровичу, который принес титул мозырской "Славии" в 2000 году, и россиянину Сергею Подпалому, сделавшему чемпионом "Гомель" в 2003-м.