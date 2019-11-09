В Германии запрещено ущемлять «тунеядцев» 9.11.2019, 17:35

Немецкая система поддержки безработных совсем не похожа на ту, к которой привыкли белорусы.

На этой неделе Конституционный суд Германии признал незаконными меры, введенные 14 лет назад правительством Герхарда Шрёдера и призванные наказывать безработных, которые длительное время отказываются от работы, пишет «Салідарнасць».

Судьи раскритиковали значительную часть реформ национального рынка труда 2005 года, заявив, что санкции, введенные в отношении долгосрочных безработных, несовместимы с уважением их достоинства. Это значит, что безработные, которые не соответствуют определенным требованиям для получения соцпомощи, больше не будут подвергаться суровым санкциям.

В Германии, крупнейшей экономике Европы, мощный рынок и крайне низкий уровень безработицы. Тем не менее, в прошлом году 5,6 миллионов человек получили социальную помощь Hartz IV.

До сих пор было так: если безработный не соглашается на предложенную ему работу или бросает её, ежемесячное пособие Hartz IV сокращается на 30% в течение трёх месяцев. Если же и после этого безработный манкирует работой, следующие три месяца у него вычитают 60% процентов, а затем выплаты и вовсе могут отменить на три месяца.

Но теперь Конституционный суд постановил, что вычеты до 30% по-прежнему допустимы, однако сокращение их на 60% и более нарушает Основной закон Германии. Так что если безработный отказывается от предложенной работы, сокращение не должно превышать 30% от суммы пособия.

В прошлом году Федеральное агентство по трудоустройству начислило 904 тысяч штрафов безработным, которые не соблюдали его требования – это касалось 441 тысячи человек. Правда, в трёх случаях из четырёх это был минимальный штраф в размере 10% от размера соцпомощи, которая сегодня составляет 424 евро в месяц. Однако немало безработных было оштрафовано на сумму более 30%. Теперь число таких штрафников должно сократиться.

Кстати, германская система поддержки безработных совсем не похожа на ту, к которой привыкли белорусы. Человек, потерявший работу, получает довольно приличную сумму – при условии, что предыдущее место работы подлежало обязательному страхованию от безработицы, и страховой взнос выплачивался в течение 12 месяцев за последние два года. То есть, если человек работал хотя бы один год из последних двух, у него есть право на Arbeitslosengeld – 60% «чистой», после уплаты налогов, зарплаты с последнего места работы. Если у безработного есть дети, эта сумма увеличивается до 67%.

Право на получение Arbeitslosengeld действует в течение года (если увольнение было по собственному желанию, в течение 9 месяцев), после чего Федеральное агентство занятости начинает выплачивать ему только Hartz IV, то есть минимальные 424 евро в месяц.

Но даже получая пособие, безработный может заниматься временной подработкой, правда, не более 14 часов и 59 минут в неделю. Получатели обязаны посещать регулярные встречи с консультантом центра занятости и быть в состоянии доказать, что они активно ищут работу или зарегистрированы в программах обучения новым навыкам.

При этом чтобы получать платежи, не обязательно находиться в Германии: как и граждане остальных стран ЕС немецкие безработные имеют право на пособие, пока они ищут работу в других странах Евросоюза. Для них также не предусмотрено никакой обязаловки в виде «общественно полезных работ» на колхозных полях, ставших бичом для белорусских безработных.