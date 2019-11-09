Главный вопрос - что дальше? 3 9.11.2019, 17:54

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Участники встречи, прошедшей вчера на площади Свободы, делятся впечатлениями.

- Было очень круто, и не только потому, что собралось достаточно много людей, - пишет активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Исаков. - Мы показали властям, что можем встречаться тогда и когда сами захотим и обсуждать те вопросы, которые нас волнуют. Было много моих сверстников, которые впервые увидели, что такое протест вживую. Думаю, что не пожалели.

Еще днем стало ясно, что милиция будет срывать встречу (а это, минуточку, законный предвыборный пикет кандидатов в депутаты от «Европейской Беларуси», партии БНФ и Объединенной гражданской партии) и приложит для этого максимум усилий. Были задержаны два автомобиля, на которых везли палатки и стенды для пикетов, а также легальную печатную продукцию.

Водителей задержали и освободили только поздно вечером, машины и часть звукоусиливающей аппаратуры конфискованы. Уже на площади Свободы «тихари» пытались ворваться в палатку и арестовать главного героя дня — блогера Nexta — пусть даже в виде ростовой фигуры, но безуспешно. Ломали колонки, проекторы, воровали флешки, гоняли несчастных брсмовцев — представьте, как Лукашенко обделался только от того, что люди решили обсудить фильм о нем.

И все зря.

Решили собраться и обсудить — собрались и обсудили. Ну, а власти из этого сделали политическую акцию и показали всему миру, как у нас выборы проходят.

Нам же нужно решать главный вопрос: что дальше? Его нужно не просто поднимать постоянно и везде, а высечь в сознании каждого, потому что так дальше жить нельзя, мы в конце концов не скот.

Показать фильм Степана Светлова максимальному количеству обязательно нужно, ведь именно этого так боятся власти страны. Так что собираем родственников, коллег, однокурсников, показываем и думаем над ответом.

А 15 ноября продолжим обсуждение на Октябрьской в 18.00.