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В Польше задержали украинского офицера, воевавшего на Донбассе

  • 9.11.2019, 18:21
  • 2,542
В Польше задержали украинского офицера, воевавшего на Донбассе
Иллюстрационное фото

Игорю Мазуру грозит экстрадиция в Россию.

По запросу Российской Федерации на польском пограничном пункте Дорогуск был задержан участник войны на Донбассе и известный украинский активист Игорь Мазур "Тополя".

Об этом на свой странице в Facebook сообщил правозащитник и адвокат Андрей Мамалыга, пишет apostrophe.ua.

"Два часа назад польские пограничники на польском пограничном пункте Дорогуск задержали моего коллегу, политзаключенного, участника войны на Востоке Украины Игоря Мазура. К нему не допускают украинского консула и не придают адвоката. В понедельник предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Игоря под стражу с целью экстрадиции в Россию", - написал Мамалыга.


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