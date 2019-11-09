В Польше задержали украинского офицера, воевавшего на Донбассе 9.11.2019, 18:21

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Иллюстрационное фото

Игорю Мазуру грозит экстрадиция в Россию.

По запросу Российской Федерации на польском пограничном пункте Дорогуск был задержан участник войны на Донбассе и известный украинский активист Игорь Мазур "Тополя".

Об этом на свой странице в Facebook сообщил правозащитник и адвокат Андрей Мамалыга, пишет apostrophe.ua.

"Два часа назад польские пограничники на польском пограничном пункте Дорогуск задержали моего коллегу, политзаключенного, участника войны на Востоке Украины Игоря Мазура. К нему не допускают украинского консула и не придают адвоката. В понедельник предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Игоря под стражу с целью экстрадиции в Россию", - написал Мамалыга.