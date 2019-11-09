Ночной кошмар Путина 1 9.11.2019, 18:32

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Фото: ЕРА

История успешной Украины могла бы дать пример Революции достоинства россиянам.

Когда Украина стояла уже на грани процветания, начался внутренний американский скандал, играющий на руку российскому президенту Путину. Об этом пишет американский профессор Пол Родерик в статье для издания The Hill (перевод — Крым.Реалии).

Ночной кошмар Путина ‒ это процветающая Украина прямо на границе с Россией, интегрированная с Западом. История успешной Украины могла бы дать пример Революции достоинства россиянам: а что, если бы и они сделали то же? Поэтому для того, чтобы не допустить такого сценария, Россия годами распространяет пропаганду о неудачах Украины и ее вездесущей коррупции.

Так, в Украине есть проблема с коррупцией, и это стало одной из причин, почему люди выбрали президентом Владимира Зеленского, не имевшего политического опыта, пишет ученый.

Между тем, начиная с 2016 года, украинская экономика постоянно росла. Поэтому, чтобы избежать сценария ночного кошмара Путина и чтобы свести на нет любые шансы Украины на успех, Россия продолжает военную операцию на Донбассе, и параллельно ведет кибервойну и пропаганду.

Военная стратегия Путина понятна: помешать экономическому росту Украины и посеять чувство неуверенности. А в дополнение к этому кремлевская пропаганда «предупреждает» Европу, что ее финансовая помощь «коррумпировано безнадежной» Украине окажется «не в тех руках». Сегодня даже в популярных западных аналитических центрах можно уже увидеть статьи с заголовками вроде «Предает ли Запад Украину?».

Благодаря европейскому давлению и реформистской администрации, Украина стояла на пороге реальных реформ. И вдруг начался скандал в США после того, как американский президент Дональд Трамп попросил расследовать якобы коррумпированные дела сына Джо Байдена в Украине, пишет автор.

Таким образом, вместо рассказов об успехах в борьбе за свободу в Украине, темой номер один в США стала украинская коррупция. Зеленского обвинили в некомпетентности, а на разделенную Европу Украина рассчитывать не может, ведь она пытается вернуться к состоянию дел с Россией, как будто ничего не произошло. История о коррумпированной Украине только усилит позиции пророссийских сил в Европе, считает автор.

«Украина имеет долгую, кровавую, трагическую историю. Кажется, наши политики хотят, чтобы ничего не менялось», ‒ отмечает исследователь.

The big winner in Ukraine scandal? Russia — just as it always wanted



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Via @PaulR_Gregory pic.twitter.com/TaRU4Ld1KY — TheHillOpinion (@TheHillOpinion) November 7, 2019

Появились новые подтверждения тому, что на мнение президента США Дональда Трампа об Украине повлияли венгерский премьер-министр Виктор Орбан и российский президент Владимир Путин. Об этом говорится в статье американского телеканала CNBC.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент дал показания в Конгрессе. По его словам, Путин, Орбан и личный адвокат Трампа Руди Джулиани «формировали взгляды президента США на Украину и на ее президента Владимира Зеленского».

Кент сказал, что сначала Трамп «очень позитивно» относился к Зеленскому после их первого телефонного разговора 21 апреля. Но уже через месяц его взгляд изменился на негативный.

Третьего мая Трамп разговаривал с Путиным по телефону, а 13 мая принимал в Овальном кабинете Орбана. Описание Кентом этих разговоров способствует усилению длительных беспокойств экспертов по национальной безопасности о том, что на взгляды президента США по ключевым вопросам внешней политики влияют Путин и другие автократические лидеры. Орбан придерживается крайне правых взглядов и стоит на передовой националистического движения в Европе, говорится в статье.

Свидетельства Кента стали первым публичным подтверждением дипломата высшего ранга о том, что Орбан и Путин способствовали созданию плохого имиджа Украины в глазах Трампа. До этого чиновники уже высказывали беспокойство по этому поводу изданиям The Washington Post и The New York Times.

George Kent testified that Vladimir Putin and Viktor Orban poisoned Trump's views on Ukraine. https://t.co/VpVEjNuS77 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) November 7, 2019