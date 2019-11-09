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Вчера Минск - завтра Брест!

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  • 9.11.2019, 18:40
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Вчера Минск - завтра Брест!

Борьба брестчан со свинцовым заводом продолжается.

10 ноября, в воскресенье, в 12.00 состоится агитационный митинг «Нет свинцовому заводу!» на площадке у сцены в парке Воинов-Интернационалистов в Бресте, сообщает телеграм-канал «Баста».

Митинг проводится в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты Александра Мельника, Ирины Омельянчук, Александра Пася.

«Приходи сам и приглашай друзей и близких», - пишет телеграм-канал.

Популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске на площади Свободы. На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.


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