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Эксперт определила самые полезные продукты ноября

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  • 9.11.2019, 18:50
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Эксперт определила самые полезные продукты ноября

Он помогут укрепить иммунитет и обеспечат хорошее настроение.

Знаете, почему сезонные продукты особенно полезны? Дело в том, что кишечная микрофлора в течение года меняется. И чтобы поддерживать ее оптимальный состав, нужно кушать свежие фрукты, овощи и зелень местного урожая — не привозные или выращенные не в сезон, пишет для tsn.ua Ольга Фомина.

Отдавая приоритет сезонным продуктам, вы тем самым укрепляете иммунитет, улучшаете пищеварение, сохраняете высокую энергию и хорошее настроение, стабилизируете вес, уровень сахара в крови, сон. А если еще и минимизировать употребление продуктов, содержащих сахар, консерванты, красители, убрать фаст-фуд из рациона, жизнь заиграет новыми красками.

Так что давайте порадуем свою ноябрьскую микрофлору яблоками и грушами, кушая их в сыром или запеченном виде каждый день. Тыквой, брюссельской капустой, морковью, свеклой, редькой, корнями пастернака и сельдерея — в салатах или закусках. Готовьте себе облепиховый чай, отвар шиповника, клюквенный морс. Многие из перечисленных продуктов являются пребиотиками, которые "подкармливают" хорошие бактерии и сохраняют целостность слизистой кишечника. Ну и конечно насыщают организм витаминами и полезными микроэлементами.

Отдельное внимание хочу уделить ферментированным продуктам, так необходимым нам в холодное время года, период кашля, боли в горле и сопливых носов. В моем топе лидирует квашеная капуста, кушаю ее с ноября по март. Уникальность этого простого продукта в содержании витамина С, дефицит которого проявляется с приходом холодов. Всего 200-300 г квашенной капусты в день восполняют суточную норму витамина С.

А еще насыщают организм витаминами группы В, А, РР, Е, Н, полезными микроэлементами, молочной кислотой, способной побороть кишечную палочку, и другие опасные бактерии.

В целом ферментированные продукты делают содержащиеся в них питательные вещества более доступными для организма и содержат бактерии, облегчающие пищеварение. Полезны любые квашеные овощи, яблочный уксус, мисо, соевый соус, чайный гриб.

А чем вы радуете себя в ноябре?


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