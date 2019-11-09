«Примитивный цирк на дорогом Мерседесе» 1 9.11.2019, 19:21

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Крымчане высмеяли подконтрольного РФ главаря.

Подконтрольный России главарь Крыма Сергей Аксенов лично оценил дорожное покрытие трассы «Таврида» и назвал его «достойным». Но у крымчан в соцсетях по-прежнему есть нарекания к новой транспортной артерии, пишет сайт Крым.Реалии.

Чтобы проверить качество работы дорожников, Аксенов проехал по Белогорской транспортной развязке на черном «Мерседесе» со стаканом воды на передней панели. На видео, которое опубликовано на его странице, российский глава Крыма находится за рулем непристегнутым и едет со скоростью 60 километров в час. «Ну достойно, коллеги», – сказал он, указав на то, что вода из стакана не пролилась.

В комментариях под постами Аксенова встречается немало скептических и саркастических реплик:

«Аксенов померил "Тавриду" стаканчиком!».

«Пневмо подвеска Мерседеса творит чудеса».

«И вот ради этого понтовства перекрыли движение?»

«А почему во время управления автомобилем не пристегнулись? На фото отлично видно. Админнарушение. Штраф 1500 рублей».

«Облик "Тавриды" настолько чужд Крыму, что я всегда вынуждена отворачиваться от окна, до того неприятна эта техногенная трасса. Спрашивала многих туристов, они тоже плюются. Мировые глобалисты щемят в Крым свои трассы, развязки, эстакады, желая лишить эту территорию ее исторической идентичности!»

«Таврида нужна, пусть строят, но сколько она унесла жизней? Можно долго говорить о том, что водители нарушают, это так, но шансов выжить тому, кто не виновен Таврида не оставляет - нет обочины куда можно уйти от лобового…»