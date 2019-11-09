Фотофакт: В Минске под бело-красно-белым флагом прошел пикет в поддержку Елены Терешковой 1 9.11.2019, 19:26

Активистка «Европейской Беларуси» общалась с людьми у станции метро «Каменная горка».

В Минске прошел пикет в поддержку кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елены Терешковой. Об этом сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Активисты общались с людьми у станции метро «Каменная горка».

Напомним, что избирательная кампания по выборам в «парламент» продолжится до 17 ноября.