Как жили в разделенном стеной Берлине 9.11.2019, 20:01

ФОто: AFP

Бранденбургские ворота – одно из самых известных мест в Берлине.

Еще 30 лет назад они находились в нейтральной зоне и со всех сторон были ограждены Берлинской стеной. Подойти к ним было невозможно, пишет «Настоящее время».

"Это была моя мечта – подойти к Бранденбургским воротам", – рассказывает историк, исследователь Берлинской стены Александр Миндлин.

Западный Берлин был полностью окружен. Нейтральная полоса длилась 166 километров. Граница проходила прямо по улицам и даже домам.

"Была колючая проволока во много рядов, была сигнальная проволока под электрическим током, там лежали решетки с острыми шипами, были рвы с водой, была следовая полоса, песок, по которому смотрели следы, была конвойная полоса, где с собаками ходили, стояли очень мощные фонари, они были настолько мощными, что те, кто жил недалеко от стены, зашторивали себе в спальне окна", – вспоминает Миндлин.

Александр Коган в то время часто ездил с запада на восток. И делал это зачастую нелегально. Он жил в ФРГ и работал, как и сейчас, в салоне оптики, а в свободное дни вместе с американскими друзьями ездил в ГДР.

"Они показывали свой какой-то паспорт или специальный документ, и по нему нас пропускали моментально. Без проверок каких-то, кто сидит в машине. Не имели права это делать. Но номера машины не интересовали никого. И я в составе этой компании бывал там", – рассказывает Коган.

Если бы его задержали сотрудники тайной полиции "Штази" – последствия могли быть непредсказуемыми. Это был большой риск, и все ради того, чтобы сходить в театр: "Мне нравились театры в ГДР, потому что по своей игре они мне были более близки, чем западные. В западном театре были хорошие спектакли, постановщики, но все было достаточно стерильным. А там все казалось более теплым, аутентичным".

"Никто не мог поверить"

А вот попасть с востока на запад было практически невозможно. Людей, которые решались бежать, расстреливали с вышек.

"Из этих окошек или бойниц стреляли в тех, кто пытался уйти в Западный Берлин, – это главная функция этих сторожевых вышек и была, охранять полосу, не давать никому перейти и убивать тех, кто попытается это сделать", – отмечает историк Александр Миндлин.

До сих пор точно неизвестно, сколько людей было убито при попытке бегства. Власти многие случаи замаливали. Независимые расследования показали, что погибших больше тысячи.

Одна из первых жертв стены – Петер Фехтер. Ему было 18 лет. Он попытался перелезть через стену, но пограничники его заметили. "Гэдээровские солдаты открыли стрельбу, уже сегодня мы знаем, что позже в его теле найдут 30 с лишним пуль одновременно, видимо, стреляли очередями, видимо, из нескольких мест подбив его на стене. Они его не убили до конца. Он упал в Восточный Берлин", – говорит Александр Миндлин.

Практически час Петер лежал возле стены и просил о помощи, но никто к нему не подошел. Хотя с обеих сторон Петера Фехтера было хорошо видно.

"Он истек кровью, это все фотографировали, и фотографии истекающего кровью парня обошли тогда весь мир. В современном Берлине на этом месте сделано круглое пятно из красного гранита", – продолжает Миндлин.

После строительства Берлинской стены в городе оборудовали несколько контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них – "Чекпойнт Чарли" на улице Фридрихштрассе.

9 ноября 1989 года – самый памятный день в жизни, когда стена буквально вмиг перестала существовать и можно было свободно передвигаться.

"Люди обнимали друг друга независимо от того, знакомый это был человек или нет. Они плакали просто. Никто не мог поверить, но это была реальность. Это был великий день. Стена и граница в Берлине разделяли не только Германию, но и весь мир", – говорит директор музея "Чекпойнт Чарли" Александр Хильдебрандт.