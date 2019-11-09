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Синоптики: В воскресенье будет до +16 градусов

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  • 9.11.2019, 20:45
Синоптики: В воскресенье будет до +16 градусов

На территории Беларуси завтра ожидаются дожди.

Облачно и до 16 градусов тепла будет в Беларуси 10 ноября, сообщили БелТА в республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Местами, а днем на большей части западной половины страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер будет юго-восточным, южным умеренным, днем по востоку порывистым.

Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-14 градусов, по юго-востоку - до 16 градусов тепла.


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