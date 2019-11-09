Дмитрий Быков: Мне очень мучительно отсутствие Крыма на карте моей души 1 9.11.2019, 21:03

Дмитрий Быков

Российский писатель назвал трагедией аннексию Россией Крыма.

Российский писатель и литературный критик Дмитрий Быков назвал трагедией аннексию Россией Крыма. В интервью он заявил, что не посещает территорию полуострова с 2013 года, пишет Крым.Реалии.

«Весной 2014 года (было – ред.) обращение Конгресса интеллигенции против всех этих крымских дел. Мы тогда нашу позицию заявили, что мы стоим на стороне международного права и в данном случае возражаем против присвоения Крыма такими методами, вне разговора о том, как чувствовал себя Крым в Украине и прочего забалтывания темы. Это совершенно очевидно, я осуждаю присвоение Крыма», – сказал Быков.

По словам писателя, ситуация с аннексией Крыма стала для него «тяжелейшей травмой», а сам он «лишен Крыма и очень горько это переживает».

«Все свои лучшие тексты я придумывал там, все свои романы писал там, работал в Артеке, жил там... Мне очень мучительно отсутствие Крыма на карте мой души. Я хотел туда ездить. Сейчас у меня такой возможности нет, мне это очень горько», – отметил Быков.

В то же время литератор рассказал, что не знает, какое будущее ждет Крым.

«Меня вся эта «каша», заваренная тогда (я уже не говорю о «каше», заваренной на Донбассе), глубочайшим образом огорчает. Для меня это трагедия», – заключил писатель.