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Беларусь, выиграв у Латвии, победила в «Турнире четырех наций»

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  • 9.11.2019, 21:05
Беларусь, выиграв у Латвии, победила в «Турнире четырех наций»

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Стефанович сделал хет-трик.

Команда Михаила Захарова завершил участие на "Турнире четырех наций" в Лиепае трудовой победой над хозяевами, пишет pressball.by.

Турнир четырех наций

ЛАТВИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

ЛИЕПАЯ. Начало в 18.30.

ЛАТВИЯ: Гудлевскис (Назаровс); Мамчинцс — Салия, Р.Букартс — Смирновс — Индрашис (к); Смонс — Янсонс, Андерсонс — Неклюдовс — Разгалс; К.Фрейбергс — Бирзиньш, Золманис — Сарканис — Витолиньш; Елисеевс — Галоха — Баярунс; Кулда.

БЕЛАРУСЬ: Шостак (И.Брикун); Стасенко (к) — Антонов, Лопачук — Дрозд — Стефанович; Знахаренко — Боголейша, Мартынов — Белевич — Демков; Готовец — Еременко, С.Малявко — Боярчук — А.Малявко; Амброжейчик, Сусло, Ногачев.

ШАЙБЫ: 0:1 — Стефанович (Лопачук, 7.38). 0:2 — Стефанович (21.45 — бол.). 0:3 — Стефанович (Антонов, 42.27). 1:3 — Индрашис (44.46). 2:3 — Смонс (52.09).

Итоговая таблица: Беларусь — 6 очков (3 игры), Латвия — 4 (3), Словения — 4 (3), Франция — 4 (3).


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