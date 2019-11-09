Ученые назвали пять напитков, помогающих быстро засыпать 1 9.11.2019, 21:17

Натуральные средства для улучшения качества сна.

Многие люди сталкиваются с бессонницей и вынуждены принимать снотворное. Учёные рассказали, как можно обойтись без фармацевтических средств, назвав 5 напитков, помогающих быстро засыпать, пишет orthodox.od.ua.

Желающие наладить сон должны регулярно пить вишнёвый сок. В этой ягоде содержится много триптофана, являющегося аминокислотой, способствующей выработке гормона мелатонина, который помогает организму регулировать процессы сна. Исследования среди людей старше 50 лет показали: выпивая 480 мл напитка в день в течение двух недель, испытуемые стали спать на 84 минуты дольше.

Аналогичный опыт доказал эффективность ромашкового чая. Данный рецепт применяется на протяжении многих столетий. Выпивая чашку отвара, человек снимает физические симптомы проблемного сна. Также благотворное влияние оказывает чай с корнем валерианы. Особенно полезен он женщинам во время менопаузы. При этом специалисты отмечают, лишь умеренное употребление напитка помогает быстро засыпать. Если повысить количество выпиваемого снадобья, может развиться чувство тревоги.

Не менее полезно от бессонницы молоко. Если пить продукт в тёплом виде, достигается эффект, схожий с вишнёвым соком, но более сильный, а можно и улучшить рецепт, сделав его "золотым". Для этого нужно добавить при нагревании ложку куркумы, небольшой кусочек имбиря и ложку мёда. При этом следует учитывать, хоть каждый ингредиент безопасен для здоровья, люди, употребляющие препараты для разжижения крови, от диабета и снижения уровня желудочной кислоты, должны проконсультироваться с врачом.