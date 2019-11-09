США поздравили Украину с решением Международного суда 9.11.2019, 21:30

Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия.

8 ноября Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против России.

США приветствуют решение Международного суда ООН о признании юрисдикции по делу Украины против России.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, пишет «Новое время».

«Мы приветствуем Украину с решением Международного суда о признании своей юрисдикции в деле Украина против России. Это важный шаг в защите суверенитета, территориальной целостности и демократии Украины, и привлечении России к ответственности за свои действия», — говорится в сообщении.

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против России.

3 июня в Международном суде ООН в Гааге начались устные слушания по делу Украины против России.

Киев обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в связи российской агрессией на Донбассе. И в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за преследования крымскотатарских активистов на оккупированном РФ полуострове Крым.