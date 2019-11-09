«Терпения вам, братцы» 9.11.2019, 21:41

Олег Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным.

Во время "Форума свободной России", который проходит в эти дни в Вильнюсе, украинский режиссер Олег Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным, передает Еврорадио.

"Терпения вам, братцы", — написал Сенцoв, который еще два месяца назад сам находился в тюрьме.

Открытки, подписанные Олегом Сенцовым получат Святослав Баранович, Никита Емельянов, Михаил Жемчужный, Илья Воловик и Вадим Бойко.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму российскими правоохранителями по подозрению в терроризме в 2014 году. Его обвинили в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был освобожден 7 сентября 2019 года.