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«Терпения вам, братцы»

  • 9.11.2019, 21:41
«Терпения вам, братцы»

Олег Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным.

Во время "Форума свободной России", который проходит в эти дни в Вильнюсе, украинский режиссер Олег Сенцов подписал открытки белорусским политзаключенным, передает Еврорадио.

"Терпения вам, братцы", — написал Сенцoв, который еще два месяца назад сам находился в тюрьме.

Открытки, подписанные Олегом Сенцовым получат Святослав Баранович, Никита Емельянов, Михаил Жемчужный, Илья Воловик и Вадим Бойко.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму российскими правоохранителями по подозрению в терроризме в 2014 году. Его обвинили в организации диверсионной группы "Правого сектора" и проведении террористических актов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был освобожден 7 сентября 2019 года.


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