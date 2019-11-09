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По Бресту катается автомобиль и приглашает на митинг против завода АКБ

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  • 9.11.2019, 22:36
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По Бресту катается автомобиль и приглашает на митинг против завода АКБ

В городе активно готовят акцию «Нет свинцовому заводу!».

По Бресту катается автомобиль и приглашает на митинг «Нет свинцовому заводу!». Инициировали его проведение кандидаты в депутаты «парламента» Александр Пась, Ирина Омельянчук (оба кандидата выдвигаются по Брестскому-Центральному избирательному округу №2) и Александр Мельник (Брестский-восточный округ №3), пишет «Брестская газета».

Во время митинга избирателей познакомят с предвыборными программами кандидатов, в которых, в частности, содержится требование прекратить строительство и окончательно закрыть аккумуляторный завод «АйПауэр» под Брестом. Также на митинге будут говорить о необходимости проведения свободных подлинных выборов в Беларуси и т. д.


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