Insider: Ветерана АТО, вызванного на допрос по делу Шеремета, нашли мертвым при подозрительных обстоятельствах 9.11.2019, 22:48

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Павел Шеремет

18 октября Ивана Вакуленко нашли мертвым с огнестрельной раной.

Обстоятельства смерти ветерана войны на Донбассе Ивана Вакуленко, чье тело с огнестрельным ранением обнаружили 18 октября в Деснянском районе Киева, могут свидетельствовать о попытке "повесить" на него убийство белорусского журналиста Павла Шеремета. Об этом 7 ноября написал INSIDER, сообщает gordonua.com.

По данным издания, Вакуленко получил 16 октября повестку на назначенный на 21 октября допрос по делу Шеремета, а 18 октября тело ветерана сестра нашла с раной головы.

"В сентябре друга погибшего – Владислава Грищенко – задержали по подозрению в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. В октябре обоих друзей, по некоторым признакам, начали готовить на роль "новиковых" по делу Шеремета – очевидно, учитывая приближение нового года и завершения испытательного срока для некоторых одиозных силовиков", – отмечает INSIDER.

Издание не исключает, что "прямо сейчас происходит кастинг на наиболее правдоподобных персонажей, которыми можно было наконец заткнуть требование общества, журналистского цеха, западных партнеров и даже новой власти по расследованию гибели Павла Шеремета".

В материале INSIDER выражает сомнения, что Вакуленко покончил жизнь самоубийством, как об это говорят в полиции. В частности, утверждает издание, помповое оружие, из которого якобы застрелился ветеран, стояло прислоненным к стене, а гильза после выстрела оказалась выброшена, что невозможно без его перезарядки.

Кроме того, издание обращает внимание, что полиция, со слов очевидцев, определенное время сама находилась на месте смерти Вакуленко, без понятых.

Шеремет родом из Минска, до 1997 года жил и работал в Беларуси. За пять лет до убийства переехал в Украину, жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на "Радио Вести".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональную деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизацию ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).

20 июля 2018 года на тот момент заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что "человек, который может быть причастен к убийству Шеремета, установлен, но не идентифицирован".

В ноябре 2018 года в Генеральной прокуратуре заявили, что пока никому не сообщили о подозрении и никого не задержали.

19 июля 2019 года стало известно, что по делу об убийстве Шеремета допросили бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал, что следователи не установили подозреваемых в убийстве журналиста.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал журналистов не давить на следствие по делу Шеремета.