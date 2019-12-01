Протесты в Ираке вспыхнули с новой силой 1.12.2019, 8:02

Демонстранты выходят на улицы и после отставки премьер-министра.

Парламент Ирака в воскресенье, 1 декабря, соберется на внеочередное заседание по вопросу об отставке премьер-министра Аделя Абделя Махди. Ранее политик отправил прошение об отставке, а также призвал как можно быстрее утвердить кандидата на этот пост с тем, чтобы в стране стихли протесты, сообщает dw.com.

С момента его заявления в ходе демонстраций в Ираке погибли трое протестующих, еще не менее 58 получили ранения, сообщает агентство AP. Акции в стране пока не прекращаются: так, 30 ноября в Багдаде и южных частях Ирака демонстранты снова вышли на протесты и потребовали полномасштабной смены власти. В Эн-Наджафе протестующие подожгли вход в храм, полиция применила слезоточивый газ.

Нынешняя волна антиправительственных протестов в Ираке, продолжающаяся с октября, - крупнейшая с 2003 года, когда был свергнут Саддам Хусейн. В ходе протестов пострадали тысячи человек, не менее 500 демонстрантов погибли.