Олег Сенцов получил звание Почетного гражданина Парижа 1.12.2019, 8:09

ОЛЕГ СЕНЦОВ

ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

На церемонии награждения режиссер заявил, что будет и дальше бороться за освобождение украинцев в РФ.

Украинский режиссер Олег Сенцов получил звание Почетного гражданина Парижа. Этот документ ему в субботу, 30 ноября, на официальной церемонии во французской столице вручила мэр города Анн Идальго, сообщает dw.com.

Не все украинские политзаключенные освобождены, сказал на мероприятии Сенцов. Он заверил, что будет бороться за то, чтобы они вышли на свободу, и выразил надежду, что власти Парижа поддержат его в этом.

Власти французской столицы приняли решение присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года. Это было сделано по инициативе Анн Идальго, которая тогда заявила, что Олег Сенцов должен быть освобожден из российского заключения.

Проживавший в Крыму Олег Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании в аннексированном Россией Крыму "террористического сообщества". Он был освобожден в сентябре 2019 года. После этого Сенцов объявил, что создаст общественную организацию, которая будет заниматься, в том числе, правозащитной деятельностью.