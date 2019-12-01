Названы 10 способов приготовить кофе дома лучше, чем в ресторане 3 1.12.2019, 8:17

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Используйте свою фантазию.

С помощью чашечки кофе приятно взбодриться с утра, отдохнуть в обед или расслабиться, придя домой после тяжелого рабочего дня. Никто не умеет так хорошо готовить кофе, как профессиональный бариста. Но не бежать же в ресторан каждый раз, когда захочется попробовать еще немного этого терпкого и ароматного напитка?

Существует много способов обойтись без похода в кафе или ресторан, а зная, как приготовить вкусный кофе дома, можно навсегда и в любое время обеспечить себя любимым напитком. Для этого понадобится лишь правильно прожаренный кофе, чистая вода, необходимое оборудование, немного сноровки и терпения, пишет medium.com.

В чем лучше варить кофе дома?

Многие способы приготовления кофе изобретены уже давно, и становятся популярными только сейчас. Причина не только в уникальных вкусовых свойствах напитка, но и в самом процессе, который порой похож на какой-нибудь химический эксперимент. Да, даже на этапе приготовления кофе можно неплохо повеселиться, но для начала, стоит ознакомиться с наиболее простыми способами.

1. Первое, что приходит в голову — это покупка по-настоящему хорошей кофемашины. С ней можно готовить классический американо, эспрессо и много других видов кофе практически без усилий и специальных навыков. Машина позволяет точно настраивать дозировку кофе и количество воды, а само приготовление может занимать всего пару минут. Удобно, но машина четко следует заданной программе и разнообразие рецептов ограничено возможностями аппарата.

2.Еще один, не менее простой способ готовить американо или кофе с молоком дома просто в огромных количествах — это приобретение обычной электрической капельной кофеварки, которая так популярна в США и некоторых странах Европы, где не научились ценить эспрессо. Приготовленный практически без усилий, до предела насыщенный кофеином напиток — идеальный способ взбодриться ранним утром.

3. Еще один способ быстро приготовить горячий кофе — использовать гейзерную кофеварку. У настоящих ценителей кофе она вызывает противоречивые чувства, поскольку напиток в ней кипит, а для кофе это не очень полезно. Тем не менее, она популярна даже в Италии, где кофе возведен в своеобразный культ, и где точно знают, как варить кофе дома, чтобы получилось вкусно. При определенной сноровке напиток получится уж точно не хуже, чем в ресторане.

4. Кофеманы со стажем знают, как приготовить по-настоящему вкусный кофе дома. Для этого вам понадобится обыкновенная турка, которую правильнее называть джезвой. Этому способу уже тысячи лет, а конструкция джезвы не потерпела каких либо существенных изменений. В ней, при наличии опыта и сноровки вы можете приготовить насыщенный, ароматный кофе, с добавлением специй и других ингредиентов. Для достижения идеального результата следует уделять внимание не только выбору подходящего купажа, но и конструкции самой турки, после чего можно приступать к приготовлению напитка, практически по любому известному рецепту.

5. Еще в 1920 году французы придумали свой способ приготовления напитка, создав френч-пресс. Это простой цилиндр с поршнем, который нынче многие по ошибке используют для заваривания чая. Конструкция его достаточно поста, а процесс приготовления занимает минимум времени и усилий, к тому же, такой способ заваривания позволяет максимально раскрыть аромат кофе. Кроме самого френч-пресса вам понадобится лишь прожаренное зерно грубого помола, горячая вода и от 3 до 5 минут свободного времени. После того, как напиток настоялся необходимо поршнем прижать гущу и разливать кофе в чашки.

6. В 2005 г популярный френч-пресс удалось усовершенствовать, в результате чего получился аэропресс. В новом устройстве можно использовать бумажный фильтр, который надежно очищает кофе от гущи и других примесей. Идеально чистый, ароматный напиток, благодаря аэропрессу доступен вам не только в кафе, но и дома, в офисе и даже на природе, поскольку места пресс занимает мало, а приготовить с его помощью кофе сможет даже ребенок.

7. Ученые химики тоже любят кофе, и некий Питер Шлюмбом придумал, как сделать кофе дома или у себя в лаборатории практически из подручных предметов. Его изобретение называется кемекс и сильно напоминает гибрид химической колбы и винного декантера. Столь научный подход позволяет с идеальной точностью подбирать любимый рецепт, отмеряя необходимые ингредиенты, и получать вкуснейший, отфильтрованный кофе. Такой насыщенный и сладкий напиток подадут далеко не в каждом кафе.

8. А вы знаете, как приготовить кофе дома не только вкусно, но и эффектно? По части зрелищности мало что может поспорить с сифоном, или вакуумной кофеваркой. Из-за необычного способа приготовления оны еще в XIX веке быстро завоевал популярность в Европе, но был забыт. Только в конце прошлого века такая вакуумная кофеварка вновь завоевала популярность среди любителей напитка. В процессе нагрева, вода из нижней колбы попадает в верхнюю, после чего в неё добавляется молотый кофе. Под действием вакуума, уже насыщенный кофейным экстрактом напиток возвращается в нижнюю колбу, после чего кофе готов к употреблению. Для работы сифона достаточно пламени от обычной спиртовой горелки.

9. Еще один способ приготовить вкуснейший кофе и превратить процесс его приготовления в настоящую кофейную церемонию — это использовать пуровер. Конструкцией он отдаленно напоминает кемекс, но воронка дополнительно снабжена желобками, по которым в напиток поступает воздух, усиливающий аромат кофе. Для приготовления достаточно лишь установить фильтр в воронку, смочить его и засыпать немного кофе. Остается лишь театральным жестом поднести чайник и красиво вливать горячую воду от края воронки к её центру около 3–3,5 минут.

10. Самые ленивые любители ароматного напитка могут воспользоваться простым, популярным в Южной Америке способом. Как и практически любой напиток, кофе можно заварить прямо в чашке, насыпав его в простой хлопковый мешочек, прямо как в чайный пакетик. В результате получается в меру горький, в меру ароматный и довольно бодрящий напиток. Но профессионалы рекомендуют все же пользоваться кофеваркой.

Используйте свою фантазию

В современном мире рецепты вкусного кофе дома исчисляются тысячами, и их перечисление достойно отдельной статьи. Но есть способы улучшить напиток, независимо от способа его приготовления. Не забывайте о специях, запах которых придаст напитку уникальный вкус и аромат. Только следует осторожнее использовать кардамон, который хоть и приятен на вкус, но нейтрализует действие кофеина. А благодаря нескольким кристалликам соли, вкус напитка станет более мягким, и его аромат усилится.