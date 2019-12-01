«Дерзкая кампания выбила Лукашенко из колеи» 8 1.12.2019, 8:24

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Самое важное — еще впереди.

Об этом в интервью Charter97.org заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и режиссер-документалист Ольга Николайчик, комментируя последние политические события в нашей стране.

- Как вы оцениваете прошедшие недавно «выборы» в «парламент»?

- Публично, на глазах всего цивилизованного мира, власти наплевали на народ, наплевали на законы. Весь этот ермошинский цирк — это циничное оскорбление в сторону народа.

Такое чувство, что Лукашенко сам для себя сделал этот спектакль под названием «выборы». Потому что ни народ, ни Европа, ни ОБСЕ в это странное действо не верят. А зачем он это для себя делает, для меня загадка.

- А как вы оцениваете кампанию активного бойкота, которую, используя возможности предвыборной агитации, проводила «Европейская Беларусь»?

- Мне больше всего запомнилось то, как мы креативно подошли к этой проблеме.

Потому что раньше было так: Лукашенко сам для себя делает «выборы», и как он придумал — так и сделал. Надо было перехватить у него инициативу, показать, что все может пойти не по его сценарию.

Вот мы и придумали и сделали такую свою креативную кампанию: поход в «кандидаты» вместе, всей толокой (а вместе, как известно, и кое-кого бить легче) — и это выглядело очень интересно.

Можно сказать, что нам удалось перехватить инициативу и благодаря нашей дерзкой кампании Лукашенко, Ермошина и их подручные выглядели весьма растерянно.

Много кого из низ наша кампания выбила из колеи: все эти начальники участковых комиссий, «с начесами» и «без начесов», не знали, как себя вести — то ли усмехаться, то ли приседать, то ли сразу на нас милицию вызывать.

Они были в полном отчаянии от того, что мы применили креативную и неожиданную тактику, да и само решение пойти кандидатами в «депутаты» всей кампанией застигло их врасплох.

Мы накрыли практически весь Минск и всю страну по областям. Наши кандидаты вышли со словами на стендах, от которых у представителей власти потемнело в глазах. «Баста Островецкой АЭС! Баста колхозной диктатуре!» — думаю, эти лозунги запомнятся им надолго.

И этого вызвало большой отклик, мощный резонанс во всем обществе, потому что мы стояли три месяца с этими стендами по всем самым многолюдным местам Минска и страны. Я хорошо помню, какой это вызвало взрыв эмоций, у милиции и «прикорытных» структур – отрицательных, а у народа – счастье и радость. Часто люди подходили к нашим пикетам и просто обнимали, благодаря за подаренные им эмоции.

И в результате именно «Европейская Беларусь» привела свободных людей к стенам лукашенковской «палатки», где мы порвали кандидатские регистрационные свидетельства и публично объявили о том, что выборов нет. Мы вышли в центр города, прошлись мирным шествием — и снова выбили из колеи людей Лукашенко, его силовые структуры, которые не знали, что с нами сделать — и мы оставили их в отчаянии мокнуть под стенами «палаты представителей».

Конечно, самое важное — еще впереди, но на этом этапе мы переиграли власть. Безусловно, нам помог наш творческий подход: мы делали все это как-то легко, с юмором, с таким, знаете, юношеским задором — и поэтому власти не ждали такой кампании и растерялись. Они думали, что мы действительно хотим попасть в «палатку». Они думали, что мы играем с ними в «выборы» — а мы сыграли с ними в правду и показали цену их «выборов» и их криводушие по отношению к белорусам.

И этот задор, этот позитив самым мощным и невероятным образом продолжился: Беларусь показала после этих «выборов» в Вильне, под какими флагами будут ходить свободные люди и кто их настоящий кумир. А там, на прощании с Калиновским и повстанцами, были лучшие люди нашей страны.

- Да, шествие белорусов в Вильнюсе было впечатляющим… Почему, по вашему мнению, после стольких лет диктатуры в Беларуси снова так много людей, готовых, что называется, «поднять флаг обратно»?

- На это есть две причины. Во-первых у нас, белорусов, гены свободы очень сильные, и даже за границами страны наши предки возглавляли восстания и участвовали в освободительных войнах — как тот же Игнат Домейко или Тадеуш Костюшко.

Гены пальцем не раздавишь, и народ у нас, как ни крути, высокоразвитый, европейский, интеллектуальный.

Во-вторых, выросло новое поколение, люди хотят другой жизни и не будут терпеть убогую колхозную диктатуру. Молодежь – это не тот пласт, который будет жить по диким лукашенковским стандартам.

Они знают, как живут сверстники в Европе, и они готовы быть в авангарде важных событий. В этом смысле белорусская молодежь — просто чудесная. И то, что много молодежи пришло на Встречи свободных людей, говорит о многом.

И эта девушка Анна Толчикова, которая выложила видео с избирательного участка. Такое отчаяние видно у нее, такая искренность — что это видео обязательно вызовет у людей реакцию. Самое главное: она вышла одна, кроткая, тоненькая девушка, в слезах, сама себя сняла на стрим — и тут взрыв, множество просмотров, реакция в обществе такая, которой никто не ждал. Потому что люди готовы драться за нее, за эту маленькую Аню, которая вся в слезах из-за того, что нет правды.

И вот благодаря ей и появилась правда. Потому что, детка, за тобой вся Беларусь — помни об этом.

- Можно ли говорить о том, что в последнее время произошли какие-то важные перемены в настроениях, какой-то сдвиг в сознании людей?

- Безусловно, люди, особенно после этих «выборов», не верят Лукашенко, люди давно ему говорят: «Уходи!»

Но сейчас, например, начинался в Сети флешмоб, где белорусы говорят это с открытыми лицами, где они пишут свои имена и фамилии. Это говорит о том, что Лукашенко перешел все допустимые границы, и для него начался отсчет обратного времени. Люди просто в открытую выбрасывают его из страны, со своей хаты, со своего дома. В соцсетях даже домохозяйки, кошатницы и собачницы, как говорится, подключились к флешмобу «Лукашенко, уходи!».

Все уже чувствуют, что у за нами есть критическая масса, люди поняли, что страха перед диктатором у них нет. За три месяца пикетов я видела глаза молодежи, и не только молодежи, ко мне подходило очень много людей — и все они уже не боялись. Люди не боятся, они не знают просто, за какую штанину взять этого диктатора, чтобы его выкинуть.

Лукашенко знает, что белорусский народ его ненавидит, но диктатора может снести только уличный протест. И меня очень радует, что белорусы стали воспринимать Лукашенко как главное препятствие для нормальной, европейской жизни.

И мечта о свободной, европейской, цивилизованной Беларуси стала сильнее страха. Лукашенко для белорусов перестал быть грозным диктатором, который в телевизоре «гремит и усами шевелит». Скорее, он воспринимается уже не как картинка по БТ, а как картинка на туалетной бумаге.

- Почему важно не допустить, чтобы он избрался на очередной — седьмой по счету — срок?

- Важно не допустить, чтобы он вообще пошел на президентские выборы в 2020 году. Во-первых, мы можем остановить Лукашенко только тем, что не допустим вообще выборов с его участием. А сделать это можно только через уличные акции — чтобы он почувствовал, что у народа есть голос, ноги, сила, что нас много на улицах.

Во-вторых, надо уже прямо сейчас жать на него, чтобы он ушел. Пусть уходит, а там посмотрим, что с ним делать.