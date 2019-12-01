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Китай сделал нерентабельной «Силу Сибири»

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  • 1.12.2019, 9:19
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Китай сделал нерентабельной «Силу Сибири»

Цены на российский газ в Поднебесной заблаговременно снизили.

В то время, как «Газпром» завершает закачку газа в трубопровод «Сила Сибири», до запуска которого остаются считанные дни, власти Китая начинают масштабную реформу ценообразования на внутреннем газовом рынке, который, по прогнозу Wood Mackenzie, станет крупнейшим в мире в ближайшие 11 лет. Как сообщает finanz.ru, Пекин намерен отказаться от госрегулирования цена на входе в региональные газораспределительные сети, которые сейчас устанавливаются директивно для каждого из 29 административных районов Китая, сообщает Interfax Natural Gas Insight со ссылкой на решение, обнародованное Государственным комитетом по реформам и развитию КНР (NDRC), пишет sprotyv.info.

Реформа, в рамках которой цены на газ будут отправлены в «свободное плавание» и будут определяться рынком из баланса спроса и предложения, направлена конкретно на поставки «Газпрома».

Отмена гостарифов будет проходить в несколько этапов, но первый из них затронет трубопроводы, введенные в строй после 2014 года. Единственный проект, удовлетворяющий этому критерию, — протянувшийся на 3 тысячи км газопровод «Сила Сибири», на который «Газпром» потратил 1,2 триллиона рублей и который символическим поворотом вентиля в начале декабря должен запустить президент Владимир Путин.

Общий баланс спроса и предложения, который «невидимой рукой рынка» будет регулировать газовые цены, пока складывается не в пользу «Газпрома». По оценке Sinopec, второй по объемам добычи нефтегазовой корпорации КНР, избыток газа на внутреннем рынке страны составляет 9 млрд кубометров. На столько внутренняя добыча, импорт из Туркменистана, а также поставки СПГ из Австралии и США, превышают спрос, который по итогам уходящего года оказался на 15% ниже прогнозов правительства (305 млрд кубометров против 360).

В следующем году, по прогнозу Sinopec, спрос вырастет до 335 млрд кубометров, однако предложение — 344,6 млрд — опять будет выше. Избыток — 9,6 млрд кубометов — вдвое превысит объем, который в первый год работы «Силы Сибири» намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров). Трубопровод на территории Китая пройдет от приграничной провинции Хэйлунцзян до Цзилиня и Ляонина, крупнейшего зернового хаба в Китае. Однако пока промышленность и 68 миллионов жителей региона потребляют лишь 14 млрд кубометров газа в год, что гораздо ниже 38 млрд, которые «Сила Сибири» будет поставлять, когда выйдет на полную мощность к 2025 году.

«Создание рынка на северо-востоке, где почти не существует поколения потребителей газовой энергии, а промышленный рынок — слабый, займет много времени», — говорит Ли Яо, глава консалтинговой SIA Energy.

Впрочем, если процесс затянется, некоторая часть газа может быть переориентирована на север Китая, где он сможет конкурировать по цене с импортируемым СПГ, возражает аналитик IHS Markit Дженни Янг.

Цена российского газа в рамках контракта на 400 млрд долларов, который был заключен в 2014 году и удачно вписался в стратегию разворота на Восток в ответ на санкции Запада и резкое охлаждение отношений с Евросоюзом, остается коммерческой тайной, которую знают всего несколько человек, сказал Reuters источник в отрасли.

Линг Сяо, вице-президент Petrochina, отвечающий за продажу газа, заявил в октябре, что поставки сибирского газа будут стоить «несколько дешевле», чем импорт из Туркменистана. Скорее всего, формула привязана к стоимости нефти или корзины нефтепродуктов по аналогии с долгосрочными контрактами «Газпрома» для Европы. Цена может быть пересмотрена в сторону снижения, так как цены на нефть снизились со 100 долларов за баррель на момент подписания сделки до 60 долларов сейчас, отмечают источники Reuters.


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