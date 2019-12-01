Леонардо Ди Каприо ответил президенту Бразилии
- 1.12.2019, 9:36
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Актео прокомментировал «обвинения» в поджоге лесов Амазонии.
Известный американский актер Леонардо Ди Каприо опроверг слова президента Бразилии Жаира Болосанару о том, что он финансирует организации, которые ответственны за поджоги лесов Амазонии, сообщает nv.ua.
В то же время, актер сообщил, что названные организации заслуживают финансирования.
«Я, как и раньше, привержен поддерживать бразильские общины коренных народов, местные органы власти, ученых, преподавателей и широку общественность, которые постоянно работают, чтобы защитить Амазонию для будущего всех бразильцев», — заявил Ди Каприо.
Он также заявил о поддержке народа Бразилии и защите экологии в стране.
«В это кризисное для Амазонии время я поддерживаю народ Бразилии, который работает над сохранением своего природного и культурного наследия. Они являются удивительным, трогательным и смиренным примером ответственности и энтузиазма, необходимых для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем поставлено на карту, и я горжусь тем, что защищаю их», — заявил актер.
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At this time of crisis for the Amazon, I support the people of Brazil working to save their natural and cultural heritage. They are an amazing, moving and humbling example of the commitment and passion needed to save the environment. The future of these irreplaceable ecosystems is at stake and I am proud to stand with the groups protecting them. While worthy of support, we did not fund the organizations targeted. I remain committed to supporting the Brazilian indigenous communities, local governments, scientists, educators and general public who are working tirelessly to secure the Amazon for the future of all Brazilians.
Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что известный американский актер Леонардо Ди Каприо спонсирует организации, которые организовывают лесные пожары в Амазонии.
Пожары в тропических лесах Амазонии, которые называют «Легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.
Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что его направленная против защитников окружающей среды риторика и бездействие якобы привели к обезлесению Амазонии.
В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому, за год темпы уничтожения лесов Амазонии увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.
Лидеры стран Большой семерки договорились предоставить логистическую и финансовую помощь в объеме 22 миллионов долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.