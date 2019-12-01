Леонардо Ди Каприо ответил президенту Бразилии 1.12.2019, 9:36

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Леонардо Ди Каприо

Актео прокомментировал «обвинения» в поджоге лесов Амазонии.

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо опроверг слова президента Бразилии Жаира Болосанару о том, что он финансирует организации, которые ответственны за поджоги лесов Амазонии, сообщает nv.ua.

В то же время, актер сообщил, что названные организации заслуживают финансирования.

«Я, как и раньше, привержен поддерживать бразильские общины коренных народов, местные органы власти, ученых, преподавателей и широку общественность, которые постоянно работают, чтобы защитить Амазонию для будущего всех бразильцев», — заявил Ди Каприо.

Он также заявил о поддержке народа Бразилии и защите экологии в стране.

«В это кризисное для Амазонии время я поддерживаю народ Бразилии, который работает над сохранением своего природного и культурного наследия. Они являются удивительным, трогательным и смиренным примером ответственности и энтузиазма, необходимых для сохранения окружающей среды. Будущее этих незаменимых экосистем поставлено на карту, и я горжусь тем, что защищаю их», — заявил актер.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что известный американский актер Леонардо Ди Каприо спонсирует организации, которые организовывают лесные пожары в Амазонии.

Пожары в тропических лесах Амазонии, которые называют «Легкими планеты», на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.

Критики обвиняют президента Бразилии Жаира Болсонару в том, что его направленная против защитников окружающей среды риторика и бездействие якобы привели к обезлесению Амазонии.

В июле Национальный институт космических исследований опубликовал отчет, согласно которому, за год темпы уничтожения лесов Амазонии увеличились на 88%. Однако президент Бразилии публично поставил под вопрос выводы этого отчета.

Лидеры стран Большой семерки договорились предоставить логистическую и финансовую помощь в объеме 22 миллионов долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.