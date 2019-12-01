Минчане из Грушевки заставили власти отступить 1 1.12.2019, 9:39

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Фото: onliner.by

Стало известно, почему.

На днях администрация Московского района анонсировала изменения в ПДП территории в границах пр. Дзержинского — пр. Жукова — улицы Железнодорожной, согласно которому Грушевку ждали очередные изменения. Презентация проекта была намечена на 5 декабря. Однако сейчас стало известно, что общественное обсуждение отменили. Портал tut.by узнал, что произошло.

За последние годы Грушевка лишилась большей части усадебной застройки и плотно обросла многоэтажками. Жилье тут росло и продолжает расти как на дрожжах, а вот социальных объектов и рекреационных зон в районе катастрофически не хватает.

Новая редакция ПДП частично решала этот вопрос: разработчики проекта предложили много паркингов, новую поликлинику и реконструкцию существующих детских садов и школ до нужных параметров. Кроме этого, нашли и две новые площадки под строительство многоквартирного жилья. Но, видимо, что-то не учли.

Сегодня администрация Московского района сообщила tut.by о том, что общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах проспекта Дзержинского — проспекта Жукова — улицы Железнодорожной (внесение изменений)», которое планировалось к проведению с 02.12.2019 по 26.12.2019 включительно, отменено. Причина — необходимость внесения изменений и доработки в указанный проект.