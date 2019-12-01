Победа над колоссом 1 1.12.2019, 9:53

Как 80 лет назад Финляндия сохранила свою независимость.

"По приказу Главного Командования Красной Армии, ввиду новых вооруженных провокаций со стороны финской военщины, войска Ленинградского военного округа в 8 часов утра 30 ноября перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов".

С этого заявления 80 лет назад началась советско-финляндская (Зимняя) война. Через три с половиной месяца она завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому в состав СССР перешло 11% территории Финляндии, пишет Север Реалии.

Страха перед врагом у нас не было

Монумент защитникам Финляндии, Иломантси

В приграничной финской коммуне Иломантси живут всего трое ветеранов Зимней войны. Дом одного из них – Сакари Сарола – находится неподалеку от тех мест, где зимой 1939-1940 годов финны оборонялись от наступавших советских войск.

– Когда началась война, мне было 17 лет, – вспоминает Сарола. – Я еще не служил в армии, но проходил подготовку в шюцкоре (“гражданская стража” – СР), и нас всех отправили на лыжах на фронт.

Сакари Сарола

В конце ноября 1939 года командование советской Красной Армии выдвинуло в район Иломантси в регион Восточной Финляндии 155-ю стрелковую дивизию. Войск у финнов не хватало, и сдерживать наступление пришлось, в основном, местным резервистам и шюцкоровцам, среди которых был и Сакари Сарола. До линии фронта 17-летний подросток шел 30 км на лыжах. Зима 1939 года была суровой, температура до минус 40.

– Страха перед врагом у нас не было, – говорит Сарола. – Вместе с нами были опытные солдаты-пограничники, которые, как могли, нас подбадривали.

Одно из мест сражений находится в местечке Каллиониеми на берегу реки Койтайоки: там в декабре 1939 года финнам удалось сдержать продвижение советской дивизии. Красная армия понесла огромные потери, но так и не смогла переправиться через реку на этом участке фронта. Сейчас в Каллиониеми стоит памятник погибшим защитникам Иломантси, а в лесу на другом берегу реки еще сохранились остатки боевых позиций красноармейцев.

Отсо Нюгрен и Сакари Сарола

– Здесь проходила дорога, и среди деревьев можно увидеть советские окопы, которые располагались рядом, – рассказал один из основателей Военно-исторического общества Иломантси Каарло Нюгрен. – Мы договорились с лесопромышленной компанией, которой принадлежит этот лесной участок, чтобы она его не вырубала. Хотим организовать небольшой мемориал – поставить указатели, чтобы люди знали о том, что здесь происходило 80 лет назад.

– В Зимней войне коммуна Иломантси потеряла почти треть своей территории, и населению захваченных Советским Союзом земель пришлось эвакуироваться в глубь Финляндии. Но эта коммуна – единственный уголок страны, где сохранились места сражений, как Зимней войны, так и войны 1941-1944 годов, которую в Финляндии называют "Войной-продолжением". Другие места находятся на той территории, которая по итогам Второй мировой войны отошла СССР, – добавили Петри и Отсо Нюгрен, сыновья Каарло.

Крест в память о погибших солдатах, Тайваллампи

По оценке членов Военно-исторического общества Иломантси, только в этой финской коммуне погибли сотни людей. Останки красноармейцев до сих пор находят во время раскопок в приграничных лесах, а на месте боев в местечке Тайваллампи рядом с каменным памятником финским защитникам установлен деревянный православный крест погибшим советским солдатам.

Финны знали, за что воюют

Как считает писатель и историк из Университета Восточной Финляндии Паси Туунайнен, Зимняя война стала для финнов войной за независимость.

– В английском языке есть такое понятие как victory in defeat – победа в поражении. Его, наверное, можно было бы использовать в характеристике Зимней войны, потому что по ее итогам Финляндия потеряла значительную часть своей территории. Но для финнов главным значением этой войны является то, что их молодое государство смогло в ней выстоять и сохранить собственную независимость, потому что многим в мире тогда казалось, что маленькая Финляндия сразу окажется поверженной в противостоянии с огромным Советским Союзом.

Паси Туунайнен

По словам Туунайнена, в Финляндии никто не знал о том, что у Пакта Молотова-Риббентропа о ненападании, заключенном между Германией и СССР, существует секретной дополнительный протокол: по нему Финляндию вместе со странами Балтии отнесли к сфере интересов СССР. В октябре 1939 года советская сторона инициировала проведение переговоров о переносе границы от Ленинграда и передаче СССР полуострова Ханко для размещения на нем военно-морской базы. Переговоры зашли в тупик из-за нежелания финнов пойти на территориальные уступки.

– Эти предложения советская сторона объяснила необходимостью обеспечения военной безопасности второго по величине города СССР. Руководство Советского Союза хотело предотвратить возможное использование финской территории для нападения на СССР. Но одним из итогов Зимней войны стало то, чего Сталин точно не желал – Финляндия оказалась в числе германских союзников, – говорит Паси Туунайнен.

Финские войска во время Зимней войны с Советским Союзом

– Если бы не было Зимней войны, не было бы и Войны-продолжения, – уверен коллега Туунайнена по Университету Восточной Финляндии Антти Лайне. – Финны защищали свои дома и знали, за что воюют. Они сражались в знакомой местности, а воинские отряды формировались из земляков, зачастую родственников и соседей. Кроме того, финны оказались более подготовлены к войне в условиях темноты и морозов, многие из них работали в лесу и хорошо его знали. Финнам не хватало танков, но у них было то, что в Финляндии называют "дух Зимней войны", а советские танки можно было сжигать "коктейлем Молотова".

Антти Лайне

Тактика выжженной земли

В приграничной деревне Мехке сегодня мало что напоминает о войне с Советским Союзом. В самой восточной деревне Финляндии когда-то располагался чугунолитейный завод, а сейчас в его старинных зданиях открыт музей: каждое лето его посещают тысячи туристов, интересующихся промышленной историей. Живописная музейная усадьба на берегу реки Койтайоки чудом уцелела от огня во время наступления Красной Армии в конце 1939 года.

Заводскую усадьбу в Мехке также предполагалось уничтожить, но защитники деревни просто не успели все спалить

– Финны использовали тактику выжженной земли и при подходе противника поджигали здания и мосты, чтобы они не достались захватчикам. Заводскую усадьбу в Мехке также предполагалось уничтожить, но защитники деревни просто не успели все спалить. Им пришлось срочно уходить, потому что во дворе усадьбы уже появились танки, – рассказала директор музея Улла Вартиайнен.

Музей в Мехке

До войны в Мехке проживало несколько сотен человек. В декабре 1939 года все гражданское население было вынуждено спешно оставить свои дома: стариков, женщин и детей вывезли на автобусах в Иломантси, а оттуда – на железнодорожный вокзал в Йоэнсуу. Советских солдат встретила опустевшая сожженная деревня, где командование 155-й стрелковой дивизии решило разместить свой штаб и госпиталь. Красноармейцам пришлось заново возводить мост через реку Койтайоки, восстанавливать мельницу и лесопилку.

Однако советская оккупация деревни продолжалась недолго. После того, как в марте 1940 года СССР и Финляндия подписали в Москве мирный договор, часть захваченной территории в коммуне Иломантси вернулась финнам, и советские войска вскоре оставили Мехке. К осени деревенские жители смогли вернуться на свои пепелища и стали отстраивать новые дома.

Улла Вартиайнен - директор музея в Мехке

По мнению Уллы Вартиайнен, Зимняя война помогла финскому обществу залечить рану, нанесенную Гражданской войной 1918 года.

– Гражданская война расколола финнов на белых и красных. Но зимой 1939 года у них оказался общий враг – Советский Союз, который объединил финский народ, и возник тот самый "дух Зимней войны", который помог финнам выстоять, – считает директор музея.

Неудобная тема

Доцент Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского госуниверситета Илья Соломещ говорит, что в СССР тема Зимней войны на протяжении десятилетий находилась фактически под запретом. О ней впервые заговорили только в 1989 году, в перестройку. Тогда же Советский Союз впервые официально признал существование секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, и тогда же Верховный Совет СССР принял постановление, осуждавшее и этот пакт, и секретный протокол к нему. Однако вопрос о том, кто начал Зимнюю войну, в среде российских историков до сих пор остается предметом дискуссий.

Илья Соломещ

– За последние 30 лет у нас вышло значительное количество исследований по Зимней войне, опубликованы сборники документов, сняты документальные фильмы. Важно, что многие публикации стали результатом совместных усилий российских и финских историков. Но говорить о полном единодушии в оценках причин, целей СССР и последствий войны не приходится, – говорит Соломещ. – Дискуссия иногда подменяется идеологическими обвинениями

По-прежнему можно встретить публикации, воспроизводящие сталинскую интерпретацию событий (например, тезис о безопасности Ленинграда, о том, что Финляндия своими контактами с Германией вызвала обоснованное беспокойство Сталина, т.е. фактически сама спровоцировала войну). Место для научных дискуссий всегда остается, было бы ненормальным, если бы было наоборот. Но, к сожалению, дискуссия иногда подменяется идеологическими обвинениями в адрес оппонента, а к науке это никакого отношения не имеет.

О Зимней войне предпочитали не вспоминать и в Финляндии, говорит один из основателей Военно-исторического общества Иломантси Каарло Нюгрен.

– На протяжении почти 50 лет у нас хранилось молчание на государственном уровне, и если кто-то затрагивал эту тему, то финские левые реагировали весьма болезненно. Но те, кто прошел Зимнюю войну, считали, что об этом нужно говорить, и нашим детям нужно это слышать. На мой взгляд, этим молчанием официальная Финляндия долгие годы скрывала историю своей страны, – считает Нюгрен.

Мельница человеческих судеб

Табу на неудобную тему было снято только с распадом Советского Союза. К тому времени в Финляндии появились группы энтузиастов, интересующихся военной историей, которые стали встречаться с ветеранами, искать места боев и картографировать их.

В последние годы Военно-историческое общество Иломантси помогает историкам из российской Карелии в поисках останков советских солдат, павших на территории приграничной финской коммуны, как в Зимнюю войну, так и в Войну-продолжение. Их обнаружено уже более 60, однако установить личности погибших поисковикам не удалось.

Памятник защитникам Финляндии, Каллиониеми

Как рассказал Отсо Нюгрен, в следующем году в Иломантси планируется открыть мемориал советским воинам, где будут захоронены все найденные на территории коммуны останки красноармейцев. Братскую могилу разместят в местечке Полвикоски неподалеку от российской границы, где летом 1944 года погибло немало советских солдат.

Люди с обеих сторон оказались в исторической мельнице, которая перемолола их судьбы

– Мы бы хотели собрать все возможные сведения о погибших в Иломантси с обеих сторон, – говорит Нюгрен. – У многих из них были жены и дети, и для них важна память о своих близких. Люди с обеих сторон оказались в исторической мельнице, которая перемолола их судьбы. Все, что мы можем сделать для них, – это сохранить эту память.