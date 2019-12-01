Археологи обнаружили загадочную пирамиду, построенную восемь тысяч лет назад 1 1.12.2019, 9:59

Иллюстрационное фото

Возможно, это часть древнего ритуального комплекса.

Неизвестную ранее пирамидальную структуру обнаружили турецкие археологи во время раскопок на северо-западе страны. По оценке ученых, возраст находки составляет около 8000 лет, пишет lenta.ua.

По словам руководителя археологической группы Бурджина Эрдогу, сооружение датируется примерно 6000 г. до н.э. Находка стала важным открытием для Эгейских островов и всей западной Анатолии.

Древний памятник имеет Т-образную форму, он представляет собой высокий четырехгранный обелиск, оканчивающийся пирамидкой.

Структура состоит из двух частей, которые соединены между собой стеной длиной семь метров. По словам исследователей, сооружение напоминает так называемые стоячие камни в храмовом комплексе Гебекли-Тепе. Возможно, это часть древнего ритуального комплекса.