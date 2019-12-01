Галкин оценил возможность стать президентом России
- 1.12.2019, 10:16
Выступление вызвало шквал положительных эмоций у зрителей в зале.
Российский юморист и шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце отрицал намерения баллотироваться на пост президента РФ, сообщает nv.ua.
Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.
Галкин категорически заявил, что не намерен становиться президентом России, несмотря на то, что об этом заговорили после победы Зеленского в президентской гонке в Украине.
«Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации», — заявил Галкин со сцены и вызвал шквал положительных эмоций у зрителей в зале.
В одном из предыдущих выступлений, которое стало вирусным, Галкин раскритиковал политику Путина и ситуацию в России.