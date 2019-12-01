Скандинавия «передала» Беларуси температурный привет

Скандинавия «передала» Беларуси температурный привет2
- 1.12.2019, 10:43
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Какой будет погода в это воскресенье?
В воскресенье территория Беларуси будет находиться под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих со Скандинавии, пишут naviny.by.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Местами сгустятся туманы (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности) и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -4..+1°C.
В столице облачно с прояснениями. Вероятность дождя не превышает 10%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Столбик термометра в течение суток покажет:
утром -1..-2°C;
днем -1..+1°C;
вечером -1..-3°C.