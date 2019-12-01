Битва за газ: против России приняли радикальные меры 6 1.12.2019, 11:19

5,881

Следующий раунд состоится в Латвии.

"Нафтогаз Украины" подал ходатайство в суд Латвии о признании решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение российского газового монополиста "Газпром" в отчете по МСФО, пишет obozrevatel.com.

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер", – сказано в сообщении.

Сообщается, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

Отметим, что в балтийской республике под обеспечительные меры могут попасть акции "Газпрома" в газовой компании Latvijas Gaze и операторе ГТС Conexus Baltic Grid. Как отмечают эксперты, можно ожидать возникновения подобных судебных тяжб и в других странах, однако точка будет поставлена только после завершения дела об оспаривании арбитражного решения, которое намечено на осень 2020 года.

Обратим внимание, что в Латвии "Газпрому" принадлежит по 34% в компании газоснабжения Latvijas Gaze и операторе газотранспортной системы республики Conexus Baltic Grid.

Согласно решениям Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен выплатить украинской стороне порядка $2,56 млрд, российская компания это решение оспаривает.

Хроника битвы за газ:

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.

Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.

28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.