В российском Забайкалье автобус с пассажирами слетел с моста: много жертв 1.12.2019, 12:31

3,893

Фото: Телеграм-канал Baza

Причиной аварии называют лопнувшее колесо.

Автобус с 43 пассажирами вылетел за пределы моста через реку Куэнга в Забайкальском крае РФ, сообщает РБК.

В результате аварии с участием автобуса в Забайкальском крае погибли 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Позднее это же агентство, а также «Интерфакс» дали такие же данные по жертвам со ссылкой на МЧС России. По данным спасательного ведомства, в ДТП пострадали 18 человек.

«По пострадавшим — не менее пяти, по погибшим — 12», — сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Автобус вылетел за пределы моста через реку Куэнга недалеко от одноименной станции в Сретенском районе региона в 60 км от Читы. В автобусе Kia Granbird, следовавшем из Сретенска в Читу, находились 43 пассажира и водитель. По данным ГИБДД, причиной ДТП стало лопнувшее колесо автобуса. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). По предварительной информации, которую приводит ТАСС, автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими перевозками.

В сообществе «Регион-75 | Чита» во «ВКонтакте» опубликованы фотографии с места аварии, на которых видно, что автобус перевернулся на левый бок.

Как сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края, по предварительной информации, семь человек получили тяжелые травмы. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи, к вылету готовится вертолет регионального центра медицины катастроф.

«В составе бригады: хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог, сестра-анестезист и операционная сестра. Также к месту происшествия в составе медицинской бригады полетит замминистра по организации медицинской помощи взрослому населению Юлия Зверочкина», — заявили в ведомстве. На место аварии вылетел также второй вертолет с руководителями региона и министром здравоохранения края Валерием Кожевниковым.