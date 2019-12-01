«Выходит, каждый месяц примерно день надо отработать на банк?» 3 1.12.2019, 12:52

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Иллюстрационное фото

Белорус обнаружил странные списания при съеме денег в банкоматах.

Недавно случайно обнаружилось, что для белорусов поездка на «Яндекс.Такси» обходится чуточку дороже, чем им казалось, — из-за фокуса с конвертацией. Похоже, этот финт используют и в других сферах. Минчанин Олег — тоже случайно — заметил, что при съеме денег в, казалось бы, партнерских банкоматах банк немножко берет себе. Читатель onliner.by формулирует так: «Выходит, в месяце примерно день надо отработать на банк?»

К кому прилипло?

У минчанина Олега карта российского «Сбербанка» в российских рублях. Используется она в том числе в Беларуси. Снятие наличных на нашей территории происходило в банкоматах «БПС-Сбербанка» (он значится дочерним по отношению к «Сбербанку»). Белорус предполагал, что, поскольку речь идет о банках-«родственниках», подвоха быть не должно.

В августе снимал порядочную сумму белорусских рублей. Сколько на самом деле снялось в российских, понять до сих пор толком не может. Но утверждает, что обнаружил довольно крупную «скрытую комиссию» — около 6%.

Можно было по-белорусски плюнуть и просто никогда больше не снимать деньги таким образом. Но «потерявшаяся» сумма оказалась слишком большой, стало интересно. Олег попытался разобраться, кому конкретно достался порядочный кусочек от его богатств. На каком этапе и к кому прилип?

Откуда такой здоровый процент?

Итак, 13 августа белорус снял в минском банкомате 550 белорусских рублей. Российских при этом списалось 18 844,36. Это значит, белорусские рубли были выданы по курсу 2,92 за сотню российских.

Но мы-то этот день помним, как вчерашний: на Белорусской межбанковской бирже за сотню российских рублей тогда давали 3,11 белорусского. Ясно, что в обменниках будет немного дешевле. Смотрим архивные курсы того же «БПС-Сбербанка»: 3,06 белорусского рубля за сотню российских (конечно, можно найти и более выгодный курс).

Таким образом, за упомянутые 18 844,36 российского рубля Олег мог вручную купить в обменнике того же банка 577 белорусских рублей — если бы не злоупотреблял современными трафиками.

В общем, кому-то достались его 27 рублей, или почти 5% от добытой из банкомата суммы. Олег уточняет: если учесть, что суммы больше 10 000 российских рублей обмениваются по более выгодному курсу, то выходит, что потерялось до 7%.

«БПС-Сбербанк»: комиссию за это не берем

Но кому же достались эти деньги?

Первым делом держатель карточки обратился в «БПС-Сбербанк», которому принадлежит банкомат. Там сообщили, что комиссию за снятие белорусских рублей с карты «Сбербанка» РФ не берут.

— Более того, специалисты «БПС-Сбербанка» всегда предлагают снимать белорусские рубли напрямую через их банкоматы, поясняя, что комиссия не взимается, — особо отмечает Олег.

«Сбербанк»: обратитесь в Центробанк РФ

Затем он попробовал добиться правды у «Сбербанка». Показывает длинную переписку — сначала с ботом на сайте, потом с «живой» службой поддержки. Сменил четыре или шесть девушек, упорно пытаясь выяснить курс конвертации. Итог почти нулевой.

Старая добрая двойная конвертация

Какие-то цифры читатель в конце концов все же добыл! Но для этого пришлось проявить много терпения и настойчивости. На электронную почту пришел такой ответ от банка: «…Сумма операции в белорусских рублях была пересчитана платежной системой в доллары США и составила $275,79;

— курс продажи USD 13.08.2019 составлял 67,82 р. за 1 USD;

— на момент совершения операции в валюте счета карты сумма составила 18 704,07 р.;

— согласно тарифам банка комиссия за выдачу наличных денежных средств со счетов с использованием карт в банкомате дочернего банка составляет 0,75% от суммы. В валюте счета карты сумма комиссии составила 140,28 р.;

— сумма операции в белорусских рублях была пересчитана платежной системой в валюту доллары и составила 275,31 USD;

— курс продажи USD 14.08.2019 составлял 67,95 р. за 1 USD, и в валюте счета была списана сумма в размере 18 707,31 р. Комиссия за выдачу наличных денежных средств составила 140,30 р.».

В переводе на русский, мы видим простую комбинацию. Когда Олег пытается получить деньги в банкомате, банк сначала покупает сам у себя доллары за (Олеговы) российские рубли, потом за эти доллары покупает сам у себя белорусские рубли — и честно отдает клиенту.

Не то чтобы нас можно было сильно удивить такой комиссией при снятии в «чужих» банкоматах. Но от «дочки» подобного никто не ожидал. Кроме того, мы видели, сколько букв пришлось потратить, чтобы все выяснить.

— Это многовато, на мой взгляд, — считает Олег. — И об этом как минимум необходимо четко предупреждать клиента. Я знаю, что многие белорусы, работающие в РФ, приезжая домой, не подозревают, сколько теряют на снятии денег.

Ласковые боты

Попытаемся проверить, насколько сложно все же получить конкретный ответ. За основу легенды возьмем историю Олега: сколько спишется, если снимем в Минске тысячу белорусских рублей?

Сначала отправляемся на сайт «БПС-Сбербанка». В удобном чате спрашиваем про комиссии. Ответ однозначный: «При снятии белорусских рублей в нашем банкомате комиссии за снятие не будет, возможна комиссия со стороны банка-эмитента».

Какая конкретно получится с комиссия с, например, тысячи рублей? «Обратитесь в обслуживающий банк».

Обращаемся. Чат у «Сбербанка» не менее удобный, внешне похожий, и боты тоже ласковые.

«Хочу снять в Минске 1000 белорусских рублей с карточки „Сбербанка“. Снимать буду в банкомате „БПС-Сбербанк“. Как узнать полную сумму списания?»

Ответ приходит быстро: «Комиссия 1% (минимально 100 р./$3/3EUR) + возможна комиссия стороннего банка (ее, как мы выяснили, нет. — Прим. Onliner) + комиссия за конверсию». — «Что такое комиссия за конверсию? Как ее узнать?» — «Комиссия за конверсию 2%»...

В общем, окончательную сумма выбить так и не удалось. Она, как мы помним, во многом зависит от замысловатой конвертации.

Была лазейка, да прикрыли

Олег отмечает любопытный факт. На момент его первого обращения к банкирам существовала реальная возможность (для тех, кто знает про финт с конвертацией) снять российские рубли с карты «Сбербанка» в белорусских банкоматах «БПС-Сбербанка» почти без фокусов и с божеской комиссией в 0,75%. Чтобы потом купить в обменнике белорусские рубли по человеческому курсу. Таких банкоматов Олег знает всего несколько, но, тем не менее, это было возможно. Уже нет.

— Снять «Россию» без комиссии можно было до 1 октября, — говорит Олег. — Забавно, что после моего обращения в «Сбербанк» была введена комиссия 2% за снятие российских рублей в банкоматах, дающих такую возможность.

Видимо, совпадение.