Немецкие социал-демократы выбрали новых лидеров 1.12.2019, 13:08

Результаты голосования должны быть утверждены на съезде СДПГ.

Бывший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борйанс и депутат Бундестага Саския Ескене должны стать новыми сопредседателями Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DW.

В субботу, 30 ноября, руководство СДПГ объявило результаты второго тура голосования членов политсилы по избранию новых лидеров партии.

За Вальтера-Борйанса и Ескене отдали свои голоса 53,06 процента членов СДПГ, которые приняли участие в голосовании.

Их соперники - действующий вицеканцлер, министр финансов Олаф Шольц и политик с Бранденбурга Клара Ґайвитц - набрали 45,33 процента голосов. Участие в голосовании приняли 54 процента членов партии.

Результаты голосования должны быть утверждены на съезде СДПГ на следующей неделе - после этого Вальтер-Борйанс и Ескене официально станут новыми сопредседателями политсилы.

Таким образом, завершается почти полугодовой период для СДПГ, когда партия оказалась без партийного лидера после отставки Андреа Налес. Голосование за новое партийное руководство СДПГ проходило в два тура.

Будущие лидеры СДПГ ранее нередко критиковать соглашение о создании правительственной коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС. Хотя Норберт Вальтер-Борйанс и Саския Ескене и не требуют выхода СДПГ с "большой коалиции", но, по их мнению, текст коалиционного соглашения нужно изменить.