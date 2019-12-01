Их боится диктатор Андрей Исаков, телеграмм-канал «Европейская Беларусь»

1.12.2019, 13:14

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Фото: «Радыё Свабода»

Эти парни — достойные наследники Кастуся Калиновского.

"Выборы" прошли, а вот послевкусие от них осталось. У большинства белорусов оно проявилось в возмущении от наглой лжи властей, в растущей ненависти к фальсификаторам. У этих самых фальсификаторов - в бессильной злобе на тех, кто два месяца говорил о них правду.

Не успели наблюдатели от ОБСЕ покинуть страну, как у диктатора лопнуло терпение и он начал мстить. Привычным подлым и трусливым способом - прячась за спины милиции и судей. Он торопится, потому что понимает, что с каждым днем недовольных все больше и больше. Нервы шалят, уверенности в завтрашнем дне давно уже нет, призрак Гааги преследует в каждом мне. Даже любимый шкаф не спасает.

Вчера узнал о том, что видеоблогеру и активисту Алесю Круткину поспешно дали 15 суток за репост. Спустя несколько часов задержали Дмитрич Козлова - оршанского "Серого Кота". После вызова в милицию он перестал выходить на связь и скорее всего ожидает суда. Дмитрий, кстати, согласно опросам журналистов, с большим отрывом лидировал на выборах в своем городе. Многолюдные яркие пикеты, честная позиция, постоянные стримы - за это оршанцы его полюбили. Трусливые власти заметили это и сняли его за лозунг "Баста фальшивым выборам".

Эти парни - и Алесь, и Дима - бились и, уверен, продолжат с еще большей силой биться не за себя, не за шкурный интерес, а за народ, за страну. Они достойные наследники Кастуся Калиновского, с которым недавно прощались тысячи белорусов.

По сути, этих парней спрятали от общества за жизненную позицию, созвучную мыслям миллионов жителей страны. Она проста: лживый безумный колхозный диктатор должен уйти. И никакие решетки и суды не смогут остановить этот процесс, он уже пошел.

Андрей Исаков, телеграмм-канал «Европейская Беларусь»