В «жировках» белорусов появится новая строка 1 1.12.2019, 13:40

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Фото: tut.by

Будем ли за нее платить больше?

С января в наших жировках появится новая строка – «Управление общим имуществом». Это одно из изменений, прописанных в новом Жилищном кодексе, кторый начнет действовать с начала 2020 года. Давайте разберемся, что за общее имущество, кто будет им управлять и станем ли мы из-за этой строки больше платить за квартиру, пишет «Региональная газета».

Что такое общее имущество в многоквартирном доме

Согласно редакции нового Жилищного кодекса, общее имущество – это помещения, расположенные за пределами квартир и нужные для обслуживания двух и более жилых или нежилых помещений, а также крыши, различное оборудование, групповые приборы учета воды, тепла, электричества, придомовая территория и расположенные на ней здания, зелень, клумбы.

Эксперт Геннадий Каленов: Если ЖЭС выполняет услуги и контролирует их, это неправильно

О нововведении в системе ЖКХ корреспонденту рассказал исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

– Строка «Управление общим имуществом» появится в наших «жировках», но дополнительной оплаты от граждан это не потребует. Расходы на содержание управленческого персонала уже давно заложены в разных тарифах на коммунальные услуги: например, за вывоз мусора или подогрев воды. Теперь мелкие части соединят в одну.

По словам Геннадия, для Беларуси это не совсем новая практика. На Брестчине она действует в этом году и недовольства не вызывает. Нововведение принесет договорные отношения, будет регулировать права собственников и обязанности службы заказчиков. Функции заказчика и подрядчика разграничатся.

Заказчиком с января станет управленческий аппарат – менеджеры, а подрядчиками – различные государственные и негосударственные организации, которых менеджеры будут нанимать для оказания услуг.

– Пока получается, что какой-то ЖЭС выполняет услуги и он же контролирует их качество. Это создает проблемы. Теперь будет исполнение – отдельно, контроль – отдельно. Управленческий аппарат будет находить подрядчиков и контролировать их, а не делать ремонты, – объясняет Геннадий.

Подрядчиков будут искать через конкурс. И в первое время, уверен эксперт, будет выигрывать монополист – какое-либо ЖЭУ, так как о других мало знают. Но со временем появятся другие подрядчики. Установится конкуренция. Заинтересуется крупный и средний бизнес в городах. Граждане смогут сами выбрать, к кому лучше обратиться, чтобы, например, поменять кран: к государственной структуре или частнику.

Полностью система заработает не сразу. Надо обучить менеджеров, разработать законы и правила допуска для подрядчиков. По мнению Геннадия, на это потребуется лет восемь.

В странах Западной Европы такая практика действует с начала 1950-х годов.

Эксперт Виктор Клименко: результат пока трудно спрогнозировать

– Вопрос об общей собственности встaет давно. Как раз с того времени, когда квартиры начали переходить в частную собственность граждан. Хорошо, что об этом заговорили, но до конца неизвестно, как будет действовать система.

Например, как оценивать и оплачивать труд управленческого аппарата, если в ответственности у одних крупный жилищный комплекс, а у других – небольшой дом.

Деньги на содержание управленческого аппарата берутся из услуг на техобслуживание. Мы и так оплачиваем лишь небольшую его часть.

Таким образом, то, что озвучили вопрос об оплате управления общим имуществом, это хорошо. Но что будет в реальности, пока предугадать трудно, – прокомментировал директор частного ЖЭСа в столице Виктор Клименко.

Молодечненка: уже давно не обращаюсь к государственным сантехникам

Мы пообщались с нашими читателями о нововведении в «жировках». О том, что появится новая строка, люди не знали. Воспитательница Валентина К. о новой строке узнала от нас. Женщина признается, что пока не очень представляет, как данное нововведение может касаться ее.

– Конечно, это хорошо, что человек сможет сам выбирать, к кому обратиться за какой-то коммунальной услугой. Но ведь мы уже давно не обращаемся в ЖЭС, если есть какие-то вопросы, например, по сантехнике. Сейчас много хороших частников. Мне их работа нравится больше: всегда быстро и аккуратно.