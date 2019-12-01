До дна! Алексей Тарасов, «Новая газета»

1.12.2019, 14:00

Что делать со слабоумием госслужащих в России?

1 ноября The New York Times написала о приобретении Александрой Мельниченко, женой российского угольного миллиардера Андрея Мельниченко, квартиры в центре Нью-Йорка на самой дорогой улице города за $12,8 млн. В этом же доме у Александры уже есть пентхаус за $12,2 млн. Эти данные подтверждает департамент финансов Нью-Йорка: записи в реестре от 25 февраля 2011-го и 28 октября 2019 года.

Через месяц после новоселья на другой стороне земного шарика в городе Черногорске (Республика Хакасия) Сибирская генерирующая компания (СГК) того самого Мельниченко перешла к решительным действиям против должников, не плативших коммуналку более полугода, передав исполнительные листы в службу судебных приставов (ФССП).

И те пришли арестовывать имущество средней школы № 7 имени Героя Советского Союза Петра Акимовича Рубанова (долг за газ, тепло, электроэнергию — 205 тысяч рублей), детсадов «Чайка» (56 тысяч рублей), «Золотая рыбка» (223 тысячи рублей), «Рябинка» (233 тысячи рублей). Итого — 11 тысяч долларов. Немного, но это — начало.

С подачи энергоснабжающей организации арестовано в том числе то имущество, что приобреталось на родительские или спонсорские деньги — это игрушки и мебель. В ФССП заявили: арестованное имущество не является той мебелью, что необходима для проведения занятий; арестованное имущество не изъято приставами, а осталось в учреждениях.

В блоке управления ТЭЦ Сибирской генерирующей компании / СГК Вконтакте

Рассчитаться с долгами детские учреждения не могут: за долги их счета заблокированы (всего в Черногорске за коммунальные долги заблокированы счета у 47 из 63 бюджетных учреждений). Однако есть нюансы: Хакасия — под внешним финуправлением, и разговоры о дефолте постоянны, к такому положению дел здесь уже привыкли. Жизнь тем не менее продолжается, и республиканский минфин недавно все необходимые суммы в Черногорск перевел. Мэрия, наверное, не слишком расторопна, но тоже в ближайшее время выполнила бы свои обязательства перед школами и детсадами.

Для чего СГК и ФССП решили играть на обострение? Или они не видят разницы между долгом коммерческой организации и школы?

История обычная на первый взгляд. Из двух банальных тезисов. Государство нужно, чтобы защищать богатых от бедных и обирать последних в пользу первых, и черногорские дети получили замечательный урок обществоведения, наблюдая, как федеральная служба судебных приставов стоит на страже интересов крупного капитала. И второе, общеизвестное: кому щи пусты, кому жемчуг мелок.

Но закон есть закон: платите.

Фото: сайт Сибирской генерирующей компании

Однако все дело в том, что тезисы эти в современной России получили дальнейшее развитие. Щи все так и пусты, а жемчуг давно не мелок. Помимо нью-йоркских квартир (двух) можно вспомнить, например, яхты угольщика Мельниченко (тоже две). Почти как у Шпака из комедии Гайдая: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка…замшевая… Три. Куртки». Есть еще куда стремиться!

Исходя из оценок рейтинга Forbes, общая стоимость Sailing Yacht A и Motor Yacht A — $680 млн. Много чего можно вспоминать и считать, осталось забабахать самый большой в галактике православный храм (два). Или уже?

Другой тезис тоже получает новое содержание. Государство теперь не просто отстаивает интересы крупного капитала. Оно теперь делает это с особым цинизмом, ничем не прикрытым, демонстративно — оно пришло к детям. Даже в Великую Отечественную школы и сады продолжали работать, причем не только на нашей стороне, но и на оккупированной. Приставы скажут: режим работы детсадов и школы не был нарушен или приостановлен. Еще не хватало! А давайте представим, что будет, если школа имени Героя Советского Союза П.А. Рубанова не будет платить еще месяц: кто-то удивится, что ей перекроют кислород?

Фото: РИА Новости

Нужно бы представлять ландшафт, где все это происходит (см., например, «Новую» № 17 этого года и № 115, 126 за 2018-й): исполосованная угольными разрезами земля, угольные дымы и пыль, постоянно висящие в воздухе. Болезни — с малолетства. И все это — прибыли Мельниченко.

Но к этой форме жизни какие могут быть вопросы? Вопрос тут один — что делать со слабоумием и отвагой госслужащих?

Ведь они действуют, безусловно, в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве.

В Черногорске с исками к дошкольным учреждениям, образования и допобразования («Светлячок», «Теремок», «Сказка», Станция юных туристов, Центр развития творчества) в суд обратилась также Росгвардия (вневедомственная охрана). Долги перед вохрой — от 13 до 20 тысяч рублей.

Алексей Тарасов, «Новая газета»