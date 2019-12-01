Кого Лукашенко готовит в премьер-министры? 5 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

1.12.2019, 14:33

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Диктатор сделал несколько важных кадровых назначений.

Так получается, что в ближайшее время Беларусь как государство будет председательствовать в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, а белорусские представители займут ключевые посты в этих организациях. В 2020 году Беларусь начинает председательствовать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Также Беларусь в 2020 году будет сопредседателем в Союзе независимых государств (СНГ), а в 2021-м станет председателем. Представитель Беларуси Михаил Мясникович предлагается на должность председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которую он может занимать четыре года. С 1 января секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась займет пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такая ситуация вызвала нескрываемую эйфорию у Лукашенко. «Мы фактически возглавим весь Советский Союз», - с гордостью сказал он, принимая Мясниковича.

О новой работе Станислава Зася было известно давно. Из-за этой должности возник даже легкий дипломатический конфликт Беларуси с Арменией. Но генеральный секретарь ОДКБ - это должность, скорее, техническая. Он не определяет политику ОДКБ, а является в основном исполнителем. В какой-то мере это вопрос престижа.

А вот председатель коллегии Евразийской экономической комиссии - это должность более серьезная. Человек, который ее занимает, имеет определенное влияние на принятие экономических решений в рамках ЕАЭС. Кстати, членом коллегии ЕЭК, а значит, подчиненным Михаила Мясниковича будет известный российский сторонник государственной экономики Сергей Глазьев.

Надо сказать, что решение направить Мясниковича на ответственную должность в Москву - это просчитанный ход. Здесь решаются две задачи. Это стрельба дуплетом. Белорусская вакансия заполняется человеком, который хорошо знает дело. Мясникович понимает, как работает экономика и большая бюрократическая машина. Он известная личность в Москве и других столицах стран-членов ЕАЭС. Вряд ли эта кандидатура может вызвать возражения.

С другой стороны, в преддверии президентских выборов из Минска удаляется один из зубров белорусской номенклатуры, довольно авторитетный человек в правящей классе страны, имеет широкие связи в разных кругах белорусской бюрократии и бизнеса. В аналитической и дипломатической среде ходят слухи, что Мясникович - человек номер два в белорусской политической иерархии. Теперь он на четыре года едет в Москву. Можно даже считать это почетной ссылкой. Ведь в той политической системе, которая существует в Беларуси, не должно быть никакого человека № 2. Даже разговоры об этом воспринимаются Лукашенко болезненно.

Второе важное кадровое назначение. Пост главы Минской области займет Александр Турчин, который до этого работал первым вице-премьером. Очевидно, что этот чиновник в фаворе у Лукашенко. С премьером Сергеем Румасом у белорусского правителя отношения явно не сложились. На многих совещаниях, которые проводил Лукашенко, правительство представлял именно Турчин, а не Румас. И в поездках по регионам правителя Беларуси сопровождал почему первый вице-премьер. Рискну сделать прогноз, что транзитом через Минскую область Лукашенко готовит Турчина на пост главы правительства.

Должность первого заместителя премьер-министра займет Дмитрий Крутой. Год назад он был назначен министром экономики в новом правительстве Сергея Румаса. На момент назначения был самым молодым министром в правительстве (37 лет). Он курировал работу над «дорожными картами» в переговорах с Россией.

А между тем открытыми сейчас остаются еще четыре вакансии. Ожидается назначение нового секретаря Совета безопасности, министра экономики, спикеров двух «палат» «национального собрания».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»